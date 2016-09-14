«Газпром» получил разрешение на морской участок «Турецкого потока»

«Газпром» получил первое разрешение Турции на строительство морского участка «Турецкого потока». Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«Хотелось бы отметить оперативность и слаженность работы с турецкими партнерами на первом этапе реализации проекта «Турецкий поток», — сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чьи слова приводит агентство «РИА Новости».

Ранее в компании сообщили о получении первых разрешений турецких властей на реализацию проекта, а также о том, что он переходит к практической реализации.

Напомним, «Газпром» и турецкая Botas 1 декабря 2014 года подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода «Турецкий поток». Газопровод пройдет 660 км в старом коридоре «Южного потока» и 250 км — в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Планируется, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.