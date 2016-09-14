Экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено новое обвинение

По версии следствия, глава Коми Вячеслав Гайзер и его сообщники организовали преступное сообщество для хищения госактивов. Группировка работала в Коми, в других регионах России и за границей. Ущерб по делу оценивается в более чем 1,2 млрд рублей.



Оперативная разработка Гайзера началась еще в 2011 году, а поводом для нее стал невозврат Сбербанку кредита на более чем 500 млн рублей от ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский ЛДК». Летом 2011 года Сыктывкарский филиал Сбербанка России попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.



25 сентября 2015 года официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что следствие добилось ареста банковских счетов на сумму около 500 млн рублей, а также изъяло $400 тыс. из банковской ячейки одного из них. На тот момент следствие установило ущерб около 1,1 млрд рублей. Также следователи выявили факты легализации денежных средств, похищенных членами преступного сообщества, которые они, в том числе под видом дивидендов, выводили в зарубежные офшорные компании.