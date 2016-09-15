ЦСКА может подписать еще одного центрового до старта Евролиги

За месяц до страта Евролиги действующий чемпион турнира — ЦСКА — столкнулся с эпидемией травм на, казалось бы, самой укомплектованной позиции пятого номера. Трое из пяти центровых имеют проблемы со здоровьем и не смогут помочь команде в первой половине сезона-2016/17. Речь идет о травмированных Кайле Хайнсе, Джоэле Фрилэнде и Павле Коробкове.

Из «больших» в распоряжении тренера Димитриса Итудиса остались новичок команды американец Джеймс Огастин и россиянин Иван Лазарев, получавший минимальное количество игрового времени в прошлом сезоне. В такой ситуации руководители армейцев постараются подписать еще одного центрового. Об этом «Известиям» рассказал источник в баскетбольном ЦСКА.

— К такому решению клуб подталкивает новый формат Евролиги, — отметил источник. — Теперь очки больше не сгорают после регулярного сезона, поэтому выигрывать надо с самого первого тура. В ЦСКА готовы подписать центрового, если найдется подходящий кандидат в соотношении «цена-качество». Речь идет о краткосрочном контракте, как в прошлом году с Вячеславом Кравцовым (украинский центровой пополнил ЦСКА в сентябре 2015 года, а покинул команду в декабре того же года). Если бы травму не получил Хайнс, то ЦСКА уже точно бы закончил формирование состава.

Кайл Хайнс получил бытовую травму во время отпуска, и баскетболисту понадобилась операция на кисти. Только недавно ему сняли лангету, но пока медики не разрешают игроку тренироваться. Ориентировочные сроки восстановления могут занять от одного до двух месяцев.

Павел Коробков перенес операцию в конце июля 2016 года. Травма колена беспокоила баскетболиста еще с середины прошедшего сезона и в январе 2016 года ему потребовалась операция. После восстановительного периода Павел вернулся в строй, однако в плей-офф Единой лиги ВТБ травма вновь дала о себе знать, и игрок проводил завершающие матчи «на уколах». После окончания сезона ему были рекомендованы консервативная терапия и отдых, но эти меры не привели к серьезной положительной динамике. На медобследовании, проведенном перед началом тренировочного лагеря сборной России, врачами было принято решение направить Коробкова на диагностическую операцию.

Джоэль Фрилэнд, являющийся самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА в сезоне-2015/16, получил тяжелую травму плеча, зацепившись рукой за кольцо в матче Евролиги с «Бамбергом». Баскетболист был прооперирован, и сроки возвращения игрока на площадку пока неизвестны. По информации источника «Известий», игрок пока не может даже полностью разогнуть руку.

Во многом из-за травмы Фрилэнда ЦСКА пришлось подписать экс-игрока «Химок» Джеймса Огастина.

— Во-первых, Огастин — мобильный и атлетичный баскетболист, подходящий под модель нашей игры, — отметил в интервью «Известиям» президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Во-вторых, нет ясности со сроками возвращения Фрилэнда, в середине мая перенесшего операцию на плече. На площадке он появится не раньше ноября.

Напомним, ЦСКА начнет свой сезон в Евролиге 13 октября выездным матчем с «Галатасараем». Впервые в истории турнира будет действовать формат с 16 клубами, которые сыграют друг с другом дважды — дома и на выезде. Затем восемь лучших команд выйдут в плей-офф, где в серии до трех побед определят участников «Финала четырех». Помимо ЦСКА и казанского УНИКСа, в турнире примут участие «Анадолу Эфес», «Галатасарай», «Дарушафака», «Фенербахче» (все — Турция), «Барселона», «Лабораль Кутча», «Реала» (все — Испания), «Олимпиакос», «Панатинаикос» (оба — Греция), «Бамберг» (Германия), «Милан» (Италия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Жальгирис» (Литва) и «Црвена Звезда» (Сербия).



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