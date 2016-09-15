Антитеррористическую защиту моста в Крым учли в проекте стройки

Строительные площадки мостового перехода через Керченский пролив надежно защищены. В Министерстве транспорта «Известиям» сообщили, что безопасности стройки уделяют серьезное внимание, а антитеррористические меры по защите объектов строительства дополнительно предусмотрели в проекте возведения моста.

— Дополнительно к проектной документации разработан раздел по транспортной безопасности, включающий антитеррористическую защищенность объекта. Мы уделяем самое серьезное внимание этому вопросу. Всё действует в рамках строгих регламентов и деятельности штаба по безопасности строительства этого объекта, — заявил «Известиям» министр транспорта Максим Соколов.

Напомним, в августе этого года на границе Крыма и Украины произошел вооруженный инцидент из-за попытки прорыва на территорию РФ диверсионной группы, бойцы которой намеревались устроить диверсионные акты на различных объектах полуострова с целью дестабилизации обстановки на территории российского субъекта.

В федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автодорог «Тамань», выступающем заказчиком строительства моста, «Известиям» сообщили, что безопасность строительства моста через Керченский пролив обеспечена на максимально высоком уровне по всей трассе строительства.

Решение о возведении мостового перехода из Краснодарского края в Крым было принято после возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в 2014 году. Переход состоит из двух мостов — автомобильного и железнодорожного, он проходит южнее действующей паромной переправы «порт Крым — порт Кавказ». Автомобильный мост обещают сдать в декабре 2018 года, железнодорожный — в 2019 году. По периметру масштабная стройка охраняется, на въезде контрольно-пропускные и досмотровые пункты, на острове Тузла, из-за которого в 2003 году у России и Украины был территориальный спор, в бывшей украинской пограничной заставе теперь располагаются военнослужащие ВМФ России, охраняющие стройку, службу по охране объекта несут и военные водолазы. В экспертной среде отмечают, что строительство моста через Керченский пролив относится к первой категории сложности обеспечения безопасности.

— Это объясняется и геополитической обстановкой, и масштабами стройки. Угрозы есть и с суши, и с воздуха, и с воды. Необходимо воспрепятствовать проведению теракта во время строительства и по его завершении посредством каких-либо закладок различных устройств, — отмечает председатель общественного совета при Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ Сергей Груздь. — Организуется досмотр персонала и всего транспорта, который въезжает на объект и выезжает с него, досматриваются грузы и строительные материалы, чтобы никто не провез взрывное устройство, которое можно подорвать дистанционно.

По словам эксперта, важно осуществлять гласный и негласный контроль за персоналом, который может быть различными способами принужден к подготовке отложенного взрыва, как случилось с российским самолетом, следовавшим из Египта в Россию и подорванным в небе над Синайским полуостровом. По словам Сергея Груздя, сотрудники Минтранса регулярно проверяют безопасность стройки.

В марте этого года президент России Владимир Путин инспектировал ход строительства моста через пролив и провел совещание по развитию Крыма и Севастополя прямо в строительном городке на Тузле. 15 сентября глава государства вновь посетит Крым, где в Керчи проведет заседание президиума Государственного совета по вопросам развития транспортной системы юга России.