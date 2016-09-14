В Воронежской области заблокировали сайт по найму киллеров

Сайт, на котором были размещены предложения услуг наемного убийцы, был закрыт в Воронежской области по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе управления областной прокуратуры.

«Предлагалось воспользоваться услугами киллера, «работающего» как на территории России и СНГ, так и ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении ведомства.



Прокуратура обнаружила сайт во время мониторинга интернета. Прокурор направил в суд заявление о признании вышеуказанной информации запрещенной на территории России, которое было рассмотрено и удовлетворено.



Решение суда будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки доступа к этому интернет-ресурсу после того, как оно вступит в законную силу.



Вход посетителей на сайт был свободным, регистрации пользователей для доступа не требовалось, пишет «Утро.ru».

