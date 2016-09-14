В крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве погиб полицейский

Три автомобиля столкнулись в среду днем на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

«Напротив станции метро «Славянский бульвар» столкнулись три легковушки, погиб один человек. По предварительной информации, сотрудник полиции», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Количество пострадавших не уточняется.

В настоящий момент на месте ДТП работают спасатели и несколько бригад скорой помощи. Движение на проспекте практически парализовано.

Как сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах, одним из участников ДТП стал служебный автомобиль полиции.

Обстоятельства аварии выясняются.