В крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве погиб полицейский

Обстоятельства ДТП выясняются
Три автомобиля столкнулись в среду днем на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
«Напротив станции метро «Славянский бульвар» столкнулись три легковушки, погиб один человек. По предварительной информации, сотрудник полиции», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Количество пострадавших не уточняется.
В настоящий момент на месте ДТП работают спасатели и несколько бригад скорой помощи. Движение на проспекте практически парализовано.
Как сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах, одним из участников ДТП стал служебный автомобиль полиции.
Обстоятельства аварии выясняются.
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