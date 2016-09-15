ЦБ призвал банки не считать МФО априори сомнительными клиентами

Центробанк призвал банки не считать микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, сельскохозяйственные и кредитно-потребительские кооперативы (КПК) априори средством для вывода активов. Регулятор направил российским банкам письмо за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина (есть у «Известий») с рекомендацией оценивать совокупность рисков при приеме на обслуживание подобных компаний и не присваивать им повышенный уровень риска только из-за их статуса. Эксперты поддержали такой подход.

На данный момент банки самостоятельно определяют, какую степень риска присваивать тому или иному клиенту в правилах внутреннего контроля. Как следует из письма ЦБ, кредитные организации должны проводить комплексный индивидуальный анализ при приеме МФО, ломбардов, сельскохозяйственных и КПК на обслуживание.

«Оценка риска заключения договора банковского счета в целях совершения операций в целях отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и риска совершения клиентом операции (в тех же целях) должна являться результатом анализа совокупности имеющихся у кредитной организации и некредитной финансовой организации документов, сведений и информации о клиенте, его деятельности, совершенных (планируемых) операциях и контрагентах», — говорится в письме.

То есть за основу оценки банком должна приниматься не форма организации, а ее финансовое состояние и характер. Пока всё иначе. По словам начальника службы финансового мониторинга Бинбанка Дины Багатовой, при приеме на обслуживание МФО, КПК, ломбардов банками уже давно применяются меры повышенного внимания.



Во многом, кстати, этот пристальный подход обусловлен требованиями самого регулятора. Первые письма ЦБ под грифом «Т», касающиеся рисков при обслуживании МФО, появились в 2013 году. В ряде документов некредитные финансовые организации прямо назывались участниками незаконных финансовых схем. Например, в конце июля 2015 года Банк России выпустил для банков письмо «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций» (их цель — незаконный вывод капитала за рубеж для ухода от уплаты налогов). В этом письме ЦБ указал, что обналичивание денег через МФО — когда средства поступают на счет организации в банке, а затем выдаются в наличной форме под видом займа участникам незаконных операций — может являться признаком того, что МФО вовлечена в транзит (основная схема ухода от налогов). 5 мая 2016 года ЦБ сообщил, что в прошлом году выявил схемные операции по переводу банками вкладов на подконтрольные им некредитные финансовые организации.



Впрочем, ЦБ работает и над повышением прозрачности деятельности некредитных финансовых организаций. Так, регулятор ввел для них обязательное саморегулирование и требования по аналогии с теми, что предъявляются к банкам (например, по идентификации клиентов и отчетности в Росфинмониторинг). Вероятно, эти шаги повлекли за собой и необходимость изменения оценки рисков банками при приеме на обслуживание МФО, ломбардов и кооперативов.

— Мы, безусловно, согласны с позицией ЦБ: данный вид деятельности сам по себе не стоит воспринимать как «диагноз» и отказывать клиенту в приеме на обслуживание без проведения комплексного анализа и достаточно веских иных причин, — отмечает Дина Багатова. — Да и вряд ли какой-то банк решит так поступать.

По словам представителя Бинбанка, кредитные организации заинтересованы в приросте клиентской базы, поэтому «разбрасываться» клиентами, только исходя из их вида деятельности и не имея на то веских оснований, никто не будет.

— Всегда отказ в приеме на обслуживание — результат комплекса мер по анализу деятельности клиента, информации и сведений о нем, — резюмирует Дина Багатова.

По оценке аналитика рейтингового агентства RAEX Екатерины Павловой, около 70 кредитных организаций на 1 августа 2016 года тесно сотрудничают с некредитными финансовыми организациями.

По словам вице-президента, директора департамента анализа рисков ВТБ24 Андрея Гулецкого, «риски кредитования микрофинансовых организаций, ломбардов достаточно высоки: они занимаются кредитованием заемщиков, не имеющих возможности получить ссуду на стандартных условиях в банках, или заемщиков, не имеющих ликвидного обеспечения, то есть априори имеющих более высокий уровень риска».

Гендиректор МФО «Манни Фанни» Александр Шустов констатирует, что «неформально доступ в банки для микрофинансовых организаций закрыт».

— Банк может отнести операцию МФО или самого контрагента к сомнительным из-за любой мелочи, — рассказал Александр Шустов. — Исключение до сих пор составляли микрофинансовые организации, входящие в состав холдинга или группы компаний, в которой есть свой дочерний банк. Такое отношение к микрофинансистам складывалось исторически, потому что считалось, что МФО и кредитные организации конкурируют за клиентов. Следовательно, банки ставили своей задачей создать как можно более жесткие условия для микрофинансистов при открытии счетов, оценке кредитоспособности и так далее.

Собеседник поддерживает курс ЦБ на создание предпосылок для выравнивания правил конкурентной игры.

— МФО в действительности не конкурируют с банками, — рассуждает Александр Шустов. — Микрофинансисты берут на себя те категории клиентов, которые по риск-менеджменту не подходят банку и выполняют функцию ускорения денежного оборота.

