«WADA дискредитировано окончательно, его реформа неизбежна»

Во вторник хакерская анонимная группировка Fancy Bears, подозреваемая в летней атаке на сайт национального комитета Демократической партии США (с последующей публикацией почти 20 тыс. электронных писем, компрометирующих кандидата в президенты США Хиллари Клинтон), распространила информацию о том, что несколько звездных американских спортсменов принимали запрещенные препараты. Речь в сообщении хакеров шла об олимпийских чемпионах Лондона-2012 теннисистках Серене и Винус Уильямс, четырехкратной золотой медалистке Рио-2016 гимнастке Симоне Байлз и победительнице последних Игр баскетболистке Елене Делл Донн.

В открытом доступе оказались скриншоты интерфейса системы ADAMS, используемого Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также документов, содержащих сведения о терапевтических исключениях в отношении отдельных препаратов. Согласно этим документам, вышеуказанные спортсменки использовали с разрешения WADA ряд запрещенных препаратов, в частности преднизон, преднизолон, оксикодон и гидроморфон.

— Спортсменки заблаговременно получали разрешение на терапевтическое использование препаратов по медицинским показаниям, — объяснил «Известиям» спортивный юрист Артем Пацев. — В системе WADA, как и национальных антидопинговых агентств, действительно есть такая процедура. Она предусмотрена в тех случаях, когда для спортсмена нет иных способов лечения хронических болезней, кроме применения запрещенных препаратов. Если спортсмены выступают на национальном уровне, то разрешение на применение веществ выдается национальными антидопинговыми агентствами. Если на международном, то за этими разрешениями нужно обращаться в международные спортивные федерации. WADA само не выдает эти разрешения, но устанавливает стандарт их выдачи и следит за законностью его исполнения. К WADA стекается информация обо всех выданных разрешениях, и оно может эти выдачи оспорить.

По словам юриста, сама процедура выдачи таких разрешений вполне законна и не нарушает регламенты, но последовательность действий WADA в отношении американских и российских спортсменов вызывает серьезные вопросы.

— Здесь вопрос именно в обоснованности конкретных случаев, когда препараты, некоторые из которых являются стероидами, применяются спортсменами не 1–2 месяца, а годами, — сказал Пацев. — Как, например, в случае с сестрами Уильямс, употребляющими их с 2010 года. Выдача таких препаратов возможна при хронических тяжелых заболеваниях, а спортсмены не похожи на людей, изможденных болезнью (тем более многолетней). Получается, WADA недостаточно качественно проверяло правомерность применения таких веществ. Но между тем, повторюсь, часть этих веществ является стероидами, и это способствует увеличению мышечной массы спортсмена, что дает ему неоспоримое преимущество перед соперниками. Неужели нет иных — разрешенных — веществ, чтобы лечить тот же дефицит внимания, на который ссылалась гимнастка Байлз, объяснявшая этим применение амфитамина? Или, например, оксикодон, который был у сестер Уильямс. Это препарат, которым лечат не головную боль, — он применяется при тяжелых онкологических заболеваниях, являясь сильным болеутоляющим средством.

Также Пацев считает, что в истории с препаратами, употреблявшимися американскими спортсменами, важен этический вопрос.

— Нам всем рассказывали, какие русские негодяи — у них находят следы мельдония, который, как потом оказалось, может выводиться сроком до года, и он вообще не имеет такого сильного эффекта и не прибавляет мышечной массы, — заявил юрист. — А американские спортсмены в этот момент ели горстями стероиды. Да, я могу поверить, что они действительно применяли их при наличии заболеваний. Нет вопросов. Но зачем тогда кидать камнями в российских спортсменов, делая вид, что вы не при чем?

По словам собеседника «Известий», российские спортсмены также пользовались правом добиться через Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешения на использование запрещенных препаратов в терапевтических целях, но это не носило массовый характер и не касалось стероидов и прочих препаратов, оказывающих существенное влияние на результаты соревнований.

— С 2009 года, когда РУСАДА было создано, больше 50 заявок на разрешение применять запрещенные препараты по терапевтическим соображениям со стороны российских спортсменов не поступало, — рассказал Пацев. — А в среднем где-то по 20 заявлений в год удовлетворялось. Так было вплоть до прошлогоднего лишения РУСАДА аккредитации. И я очень сомневаюсь, что кто-то из наших спортсменов подавал подобные заявления при диагнозе «дефицит внимания». И уж точно им не разрешали принимать наркотические вещества. Думаю, РУСАДА послало бы их к психиатру, а не заниматься спортом.

По мнению известного спортивного врача Петра Лидова, ситуация с публикацией данных об американских спортсменках окончательно дискредитировала WADA.

— Когда у нас имеется международный монополист, организованный таким образом, что только горстка стран участвует в распределении наказаний (причем наказаний вне международного права), то появляются огромные лазейки для манипуляций результатами, — сказал «Известиям» Лидов. — Поэтому принцип монополизма антидопинговой системы сегодня себя исчерпал. Сейчас накопится огромное количество информации, по итогам которой мировая антидопинговая система будет подвергнута реорганизации. Уверен, это не за горами. Эта система настолько себя дискредитировала, что реформы неизбежны.

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