Шойгу: Россия построит причал на курильском острове Матуа

На острове Матуа на Курилах построят причал, но пока неизвестно, в военных или гражданских целях он будет использоваться. Об этом рассказал в среду глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу на заседании медиаклуба общества.

«Мы предполагаем восстановить и начать довольно активно эксплуатировать этот остров в части транспортной магистрали как с севера на юг, так и с востока на запад», — отметил Шойгу на заседании медиаклуба общества.



По словам министра, ученые должны выяснить, как селевые потоки и вулканическая активность повлияют на взлетно-посадочную полосу при ее эксплуатации и расширении, пишет «Свободная пресса».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, в свою очередь, что вторая масштабная экспедиция отправится на остров Матуа в 2017 году.



В этом году на остров была отправлена первая совместная экспедиция Минобороны и РГО. Впервые с 1813 года ученые РГО и военнослужащие с апреля по сентябрь изучали остров.