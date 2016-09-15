В Крыму создали дивизию для борьбы с диверсантами

В Севастополе сформирована 47-я дивизия территориальной обороны (ДТО), бойцы которой смогут помогать правоохранительным органам бороться с террористами и диверсантами, защищать стратегически важные объекты и при необходимости ликвидировать последствия стихийных бедствий и катастроф. Основу уникального воинского соединения составляют не кадровые солдаты и офицеры, а резервисты, которых военное ведомство несколько раз в год призывает на сборы.

— Формирование дивизии было завершено в конце августа нынешнего года. В ходе учений «Кавказ-2016» один из батальонов дивизии был поднят по тревоге и приступил к выполнению боевых задач, — рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с ситуацией. — Военнослужащие взяли под охрану военные и гражданские объекты не только в самом Севастополе, но и во всем Крыму. Также были проведены учения по задержанию и ликвидации диверсантов противника.

По словам главного редактора отраслевого журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, до недавнего времени задачи территориальной обороны (защита военных и гражданских объектов, борьба с разведывательно-диверсионными группами, предотвращение диверсий) были разнесены между МВД, внутренними войсками (в настоящее время Росгвардия), ФСБ, МЧС и другими силовыми структурами. Но в настоящее время принято решение не распылять функции между ведомствами, а передать их основную часть Минобороны.

— Формирование первых частей и подразделений территориальной обороны в Российской армии началось еще в 2014–2015 годах. Недавние учения «Кавказ-2016» стали проверкой проделанной работы. Хотя и были определенные сложности, но в целом руководство Минобороны осталось довольно полученным результатом, — рассказал Виктор Мураховский. — В мирное время ДТО — это «пустая» воинская часть, где проходят службу всего несколько кадровых военнослужащих. Но в случае начала боевых действий или стихийных бедствий в дивизию призывают необходимое количество резервистов.

Точная организационно-штатная структура новой дивизии неизвестна, но предположительно в ее состав входит несколько батальонов территориальной обороны, бойцы которых передвигаются на грузовых автомобилях и вооружены легким стрелковым оружием и несколькими минометами.

Примечательно, что в случае тревоги на службу в 47-ю дивизию территориальной обороны прибывают не только резервисты из Республики Крым, но и из других регионов России. Как пояснил «Известиям» представитель Черноморского флота, на учения «Кавказ-2016» военнослужащие запаса перебрасывались в Севастополь военно-транспортной авиацией.

— Территория Крыма сравнительно небольшая, но при этом на полуострове большая концентрация воинских частей, аэродромов, морских баз и других военных объектов, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. — Рельеф полуострова очень сложный: горы, резко сменяющиеся равнинными участками, и заболоченные районы. Как показывает опыт Великой Отечественной войны, местность на Крымском полуострове позволяет диверсионным группам длительное время скрываться и наносить болезненные удары.

По словам военного историка, именно эти причины и заставили руководство Минобороны развернуть в Крыму достаточно многочисленную дивизию территориальной обороны.

— 47-я дивизия — это несколько тысяч военнослужащих. С одной стороны, кажется, что такое количество бойцов явно избыточно, — рассказал Дмитрий Болтенков. — Но необходимо учитывать, что им круглосуточно придется защищать не только военные объекты, но и мосты, тоннели, дороги, электростанции и другие не менее важные инфраструктурные объекты. Поэтому создание в Крыму дивизии территориальной обороны вполне оправдано.

Войска территориальной обороны есть в вооруженных силах большинства развитых стран мира. В частности, в Великобритании — это более 30 тыс. военнослужащих, в ФРГ — 60 тыс., а в Финляндии — 230 тыс. А основу вооруженных сил Швейцарии составляют не регулярные части и подразделения, а батальоны и бригады территориальной обороны, военнослужащие которых хранят дома военную форму одежды, экипировку и даже оружие и по команде в течение суток прибывают в свои воинские части.