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Фавориты литературной гонки не вошли в короткий список «Ясной Поляны»

Престижная литературная премия объявила список претендентов на победу в главной и детской номинациях

Фото: yppremia.ru

Объявление шорт-листа литературной премии  «Ясная Поляна» проходило в новом, еще не открывшемся помещении Театра наций. Поэтому вход на Страстной бульвар, 12, преграждала стремянка, на которой рабочий выводил черной краской «Новое Пр». 

Оглашение короткого списка в двух номинациях проходило в аскетичных интерьерах «Нового Пр» — среди кирпичных стен и прислоненных к ним дверей в бессчетном количестве, которые, по инсайдерской информации, разыскивал по всей Москве режиссер Евгений Миронов для нового спектакля. 

Члены жюри «Ясной Поляны» пришли в полном составе, включая даже проигнорировавшего длинный список Валентина Курбатова. Шорт-лист номинации «XXI век» уменьшился в семь раз: если месяц назад на премию претендовало 42 произведения, то сейчас — всего лишь шесть, и те — неожиданные и труднопредсказуемые, что наверняка было сделано специально. Дело в том, что накануне литературная премия «Ясная Поляна» и онлайн-сервис Livelib.ru объявили конкурс по типу «Спортлото»: на неплохие призы мог претендовать тот читатель, кто правильнее угадает, какие произведения войдут в короткий список. 

Угадать было невозможно, потому что очевидные лидеры в список не вошли. В нем не оказалось ни уже отмеченного «Поляной» Бориса Екимова с деревенской прозой «Осень в Задонье»; ни Романа Сенчина со сборником рассказов; ни Михаила Тарковского с третьей частью уже известного читателям произведения «Тойота-Креста»; ни Петра Алешковского с нашумевшей еще с прошлого года «Крепостью»; ни даже Юрия Буйды с «Цейлоном».

Зато каждый член жюри выбрал одно из шести произведений короткого списка, о котором говорил долго и самозабвенно. Дольше и самозабвеннее всего говорили о книге Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Автору безумно смешной детской книги «Манюня» после череды литературных неудач наконец-то удалось написать взрослое произведение о жизни армянского села. Критики хвалили хороший русский язык и обсуждали роль «великого и могучего» в Армении.

Как всегда, список разделили на две номинации. Помимо номинации «XXI век», три произведения вошли в короткий список номинации «Детство. Отрочество. Юность». Причем именно последний список хвалили больше всего, говоря, что в этом году он «изумительно хорош». В частности, критик Павел Басинский отметил произведение Юлии Яковлевой «Дети ворона», действие которого происходит в 30-е годы, а главные герои ищут отца, которого увез «черный воронок». 

О других особенностях короткого списка «Известиям» рассказал член жюри и критик Владислав Отрошенко. 

— Владислав, я уже определила общие тенденции списка. Он по-прежнему от «А» до «Ю», в арьергарде Наринэ Абгарян с прозой «С неба упали три яблока», замыкает Леонид Юзефович с «Зимней дорогой». Самая тяжелая книга — это «Поклонение волхвов» Сухбата Афлатуни, самая легкая — «Потерял слепой дуду» Александра Григоренко, в которой несколько страниц. Какие еще новости? 

— Я бы разделил список на прозу, которая старается забыть литературу, и прозу, которая помнит литературу очень хорошо. 

— Проза, которая старается забыть литературу, — это что? 

— Сюда бы я отнес произведение Александра Григоренко «Потерял слепой дуду», «Гранатовый остров» Владимира Эйснера и «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян. Это книги, построенные на прозе жизни. 

— Про книгу Наринэ Абгарян, которой удалось написать отличное взрослое произведение о жизни в армянской деревне, говорили много и подробно. Что по поводу Александра Григоренко? Он уже фигурировал в прошлогодних списках «Ясной Поляны» с мифологическим произведением «Мэбэт». 

— Нет, в отличие от «Мэбэта» книга Григоренко «Потерял слепой дуду» — реалистичная. Пронзительная трагическая повесть, где погибает блаженный человек, выросший в крепкой семье, и при этом как будто бы никто не виноват. Так жизнь распорядилась. Произведение отвечает на вопросы «кто виноват» и «что делать». Отвечает так: никто не виноват и ничего не делать. Такова структура момента.

— А Владимир Эйснер с «Гранатовым островом» — это что? 

— Я бы назвал его нашим Джеком Лондоном. Эйснер пишет о севере. В его книге всё очень ясно: добро — это добро, подлец — это подлец. Всё ясное и правильное, как северные краски. Но по такой прозе мы тоже истосковались. 

— Для меня было сюрпризом, что в шорт-лист не вошел роман «Калейдоскоп» Сергея Кузнецова, который многие критики считали фаворитом гонки. 

— Роман Сергея Кузнецова на своем поле проиграл роману Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов». «Калейдоскоп» немного старомоден, автор рассчитывает на читателя 1990-х годов, который готов читать то, что читать сложно. Сухбат, напротив, учитывает современные реалии, когда надо бороться и думать о себе меньше, чем о читателе.

— Мы сейчас переходим к градации «проза, которая помнит литературу»? 

— Да, это сложная мозаичная игровая проза. В этот раздел я условно определил роман Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов» и Бориса Минаева с «Мягкой тканью». 

— Мы никуда не определили Леонида Юзефовича с «Зимней дорогой». 

— Это феномен. Юзефович принадлежит к той редчайшей категории писателей, которым удается документальный материал превращать в факт художественной прозы. За счет интонации, тончайшей ювелирной работы. Юзефович улавливает почерк Творца, как серфингист улавливает волну. Это очень сложно, но востребовано, ведь литература нон-фикшн сегодня во всем мире переигрывает литературу фикшн. 

— О каком произведении, не попавшем в список, жалеете больше всего?

— Я очень сожалею, что не вошел сборник рассказов Давида Маркеша. Это очень интересная проза о еврейско-эмигрантской жизни. Рассказы незамысловато начинаются — буквально с нелепости, но в конце автор выходит в космос. Практически каждый рассказ — это попытка постичь непостижимую тайну смерти. Нелепый герой рассказа погибает, и вдруг оказывается, что в его жизни было что-то значительное, и смерть открывает тайну. Маркеш — из тех авторов, которые, как я говорю, умеют «чиркнуть спичкой».

— В шорт-листе вообще нет ни одного сборника рассказов.

— Просто потому, что автору рассказов сложнее выдержать единый уровень, который удовлетворит жюри. 

Справка «Известий»

Литературная премия «Ясная Поляна» — самая крупная ежегодная литературная премия России. Учреждена 14 лет назад музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. В главной номинации «XXI век» премия «Ясная Поляна» отмечает произведения современных авторов, которые несут в себе идеалы человеколюбия, милосердия и нравственности.

Список претендентов на победу:
«ХХI век»
1. Наринэ Абгарян. С неба упало три яблока
2. Сухбат Афлатуни. Поклонение волхвов
3. Александр Григоренко. Потерял слепой дуду
4. Борис Минаев. Мягкая ткань. Часть первая: Батист
5. Владимир Эйснер. Гранатовый остров
6. Леонид Юзефович. Зимняя дорога

Номинация «Детство. Отрочество. Юность»
1. Марина Москвина, Юлия Говорова. Ты, главное, пиши о любви
2. Марина Нефедова. Лесник и его нимфа
3. Юлия Яковлева. Дети ворона

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Фавориты литературной гонки не вошли в короткий список «Ясной Поляны»

Фавориты литературной гонки не вошли в короткий список «Ясной Поляны»Престижная литературная премия объявила список претендентов на победу в главной и детской номинациях

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