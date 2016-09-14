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Керченская паромная переправа обслужила пятимиллионного пассажира

Юбилейным пассажиром стал москвич Тарас Лагутинский

Керченская паромная переправа обслужила пятимиллионного пассажира и установила очередной рекорд. Юбилейным пассажиром турист из Москвы Тарас Лагутинский, который направлялся с супругой на отдых в Севастополь.

В компании«Морская дирекция», которая является оператором Керченской паромной переправы, прогнозируют, что общее число пассажиров Керченской паромной переправы в этом году составит около 6 млн человек. При этом не исключают, что цифра может быть и выше, сообщает ИА «Крыминформ».

Для сравнения в 2015 году количество пассажиров, перевезённых за весь год, составило 4,76 млн человек. Отмечается, что пассажиропоток за год увеличился почти на 35%.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Керченская паромная переправа обслужила пятимиллионного пассажира

Юбилейным пассажиром стал москвич Тарас Лагутинский

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Александр Беленький

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