Керченская паромная переправа обслужила пятимиллионного пассажира и установила очередной рекорд. Юбилейным пассажиром турист из Москвы Тарас Лагутинский, который направлялся с супругой на отдых в Севастополь.

В компании«Морская дирекция», которая является оператором Керченской паромной переправы, прогнозируют, что общее число пассажиров Керченской паромной переправы в этом году составит около 6 млн человек. При этом не исключают, что цифра может быть и выше, сообщает ИА «Крыминформ».



Для сравнения в 2015 году количество пассажиров, перевезённых за весь год, составило 4,76 млн человек. Отмечается, что пассажиропоток за год увеличился почти на 35%.