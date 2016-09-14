ФАС оштрафовал «Билайн» на 600 тыс. рублей

Причиной послужило распространение сотовым оператором смс-спама своим абонентам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Вымпелком» (бренд «Билайн») на 600 тыс. рублей за распространение рекламных смс-сообщений без согласия абонентов.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, Московское областное УФАС РФ назначило оператору «большой тройки» два штрафа в размере 450 тыс. и 150 тысяч руб.
«Основанием для возбуждения дела стал факт распространения ПАО «Вымпелком» на территории Московской области СМС-рекламы без предварительного согласия физического лица на ее получение, что является нарушением ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», — говорится в сообщении.
«Вымпелком» — один из крупнейших в России сотовых операторов, с 2009 года входящий в международную группу «VimpelCom Ltd». Компания обслуживает порядка 223 млн абонентов.
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