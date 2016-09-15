Украина уже банкрот

Агентство Bloomberg предупреждает о возможности банкротства киевских властей. Вероятность того, что в 2017 году на Украине произойдет дефолт, там оценили в 17,8%. По этому показателю страну опережают лишь Венесуэла и Греция. Материал вызвал в Киеве бурю негодования и прямые обвинения в адрес обозревателя агентства в ангажированности.

Нынешняя власть и близкие к ней эксперты крайне болезненно реагируют на любую критику. И везде пытаются увидеть «руку Кремля», даже если критика исходит от западных партнеров. На самом же деле выводы, изложенные в материале обозревателя Bloomberg, по большей части чистая правда.

Агентство проанализировало ситуацию на рынке госбумаг Украины, отметив, что доходность украинских бумаг в августе была беспрецедентно высокой. При этом, как пишет Bloomberg, после «ралли», наблюдавшегося на фондовом рынке в течение первых семи месяцев 2016 года, в августе произошел массовый сброс украинских бумаг, что может свидетельствовать о серьезных проблемах в экономике Украины.

Сравнение доходностей в отрыве от рынка emerging debt действительно не совсем корректно. Критики материала правы в том, что на ожидании роста ставок ФРС доходность растет почти по всем спекулятивным суверенам. Однако правильность выводов Bloomberg в целом это никак не меняет.

Высокий риск дефолта подтверждают не только высокая доходность по украинским бумагам или кредитный рейтинг, присвоенный стране. Так, согласно оценке S&P Global Ratings, сейчас он зафиксирован на показателе «B-», что на шесть значений ниже инвестиционного уровня.

Главная причина возможного дефолта — крайне низкий уровень валютных резервов. До сентября уровень чистых резервов Нацбанка Украины составлял $3 млрд. 1 сентября Украина выплатила проценты по реструктуризированным еврооблигациям на $500 млн, примерно $200 млн было продано на аукционах НБУ, чтобы сдержать курс гривны. Еще $500 млн нужны на закупку газа, а $650 млн — для выплаты по кредиту МВФ. В результате к началу следующего года чистых резервов останется в лучшем случае чуть больше $1 млрд. Остальные деньги — кредитные средства доноров, которые страна не может тратить по своему усмотрению. В то же время пополнять резервы стране неоткуда, ведь экспорт — главный источник валютной выручки — падает третий год подряд, сократившись за полугодие еще на 10%.

В этой связи нужно вспомнить, что Высокий суд Лондона назначил уже на 17–20 января рассмотрение российского иска к Украине по займу 2013 го-да. Перспективы Украины выиграть этот процесс весьма призрачны. В случае проигрыша, как мы видим, платить будет нечем. А отказ от выплаты — не что иное, как дефолт.

Впрочем, на самом деле Украина уже давно находится в состоянии дефолта, пусть и технического. Bloomberg «приурочил» свой материал к годовщине реструктуризации государственного долга Украины. Год назад Украина признала, что не в состоянии обслуживать задолженность и с немалой помощью США и МВФ буквально навязала кредиторам соглашение о реструктуризации. Тогда дефолт де-факто произошел в первый раз. После отказа выплатить долг России — во второй раз.

Произойдет ли в 2017 году третий дефолт — на этот раз уже дефолт де-юре, зависит не столько от действий украинского правительства, сколько от МВФ.

Кстати, инвесторы это понимают и без статьи Bloomberg, ведь желающих дать Украине в долг в настоящее время не наблюдается под любые разумные проценты. Все кредиты, которые получает страна, — сугубо политические. Это наиболее объективный показатель того, что киевская власть уже банкрот.

Причина столь плачевной ситуации в том, что, несмотря на реструктуризацию госдолга и немалую западную помощь, финансово-экономическая ситуация на Украине не улучшается. И без проведения серьезных реформ и восстановления экономических связей с Россией она и не улучшится, сколько бы в Киеве не сотрясали воздух уверениями и обещаниями.

Политические риски, отсутствующий экономический рост и недостаточные международные резервы определяют и крайне низкие кредитные рейтинги Украины, и высокие перспективы дефолта. Это объективная реальность. Она может не нравиться нынешнему украинскому правительству, но в силу крайне низкого уровня профессионализма повлиять на нее оно не способно.

Автор — глава Нацбанка Украины в 2010–2012 годах

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