Из-за жалобы соседей москвич лишится квартиры

Квартиру собственника жилья, который сделал в ней несогласованную перепланировку, выставят на торги по решению Головинского районного суда.

Владелец жилья, которое находится на улице Космонавта Волкова, самовольно расширил санузел и объединил уборную с ванной комнатой. При этом площадь санузла он увеличил за счет кухни, ближайшей комнаты и коридора.

В Мосжилинспекции пояснили, что по законодательству не допускается размещение уборной и ванной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Следовательно, узаконить такие работы собственник бы не смог.



«Выявить незаконную перепланировку удалось благодаря бдительным соседям, которые пожаловались в надзорный орган», — заявили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Нарушителю было выдано предписание привести состояние квартиры в соответствие с технической документацией. Но в течение полугода, отведенных на исполнение предписания, жилинспекторы дважды приходили на проверку, однако так и не смогли попасть в квартиру.