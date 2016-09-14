Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Из-за жалобы соседей москвич лишится квартиры

Владелец жилья, которое находится на улице Космонавта Волкова, самовольно расширил санузел и объединил уборную с ванной комнатой

Квартиру собственника жилья, который сделал в ней несогласованную перепланировку, выставят на торги по решению Головинского районного суда.

Владелец жилья, которое находится на улице Космонавта Волкова, самовольно расширил санузел и объединил уборную с ванной комнатой. При этом площадь санузла он увеличил за счет кухни, ближайшей комнаты и коридора.

В Мосжилинспекции пояснили, что по законодательству не допускается размещение уборной и ванной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Следовательно, узаконить такие работы собственник бы не смог.

«Выявить незаконную перепланировку удалось благодаря бдительным соседям, которые пожаловались в надзорный орган», — заявили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Нарушителю было выдано предписание привести состояние квартиры в соответствие с технической документацией. Но в течение полугода, отведенных на исполнение предписания, жилинспекторы дважды приходили на проверку, однако так и не смогли попасть в квартиру.

Написать комментарий
Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Из-за жалобы соседей москвич лишится квартиры

Владелец жилья, которое находится на улице Космонавта Волкова, самовольно расширил санузел и объединил уборную с ванной комнатой

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Георгий Филимонов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке