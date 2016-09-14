Из-за жалобы соседей москвич лишится квартиры

Владелец жилья, которое находится на улице Космонавта Волкова, самовольно расширил санузел и объединил уборную с ванной комнатой
Квартиру собственника жилья, который сделал в ней несогласованную перепланировку, выставят на торги по решению Головинского районного суда.
Владелец жилья, которое находится на улице Космонавта Волкова, самовольно расширил санузел и объединил уборную с ванной комнатой. При этом площадь санузла он увеличил за счет кухни, ближайшей комнаты и коридора.
В Мосжилинспекции пояснили, что по законодательству не допускается размещение уборной и ванной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Следовательно, узаконить такие работы собственник бы не смог.
«Выявить незаконную перепланировку удалось благодаря бдительным соседям, которые пожаловались в надзорный орган», — заявили в пресс-службе Мосжилинспекции.
Нарушителю было выдано предписание привести состояние квартиры в соответствие с технической документацией. Но в течение полугода, отведенных на исполнение предписания, жилинспекторы дважды приходили на проверку, однако так и не смогли попасть в квартиру.
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