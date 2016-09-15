«Магнит» притянуло к «Миру»

Сеть супермаркетов «Магнит», которая насчитывает почти 13 тыс. магазинов, начала принимать национальный «пластик». Вскоре к национальной платежной системе подключатся и магазины второго по обороту игрока X5 retail group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Ретейлеры стремятся переходить на отечественный «пластик», поскольку в скором времени все бюджетники страны начнут получать на него зарплату.

О том, что краснодарская сеть «Магнита» начала принимать карты отечественной платежной системы, «Известиям» рассказали в самой компании. Там уточнили, что пока «пластик» можно использовать только в некоторых магазинах. В ближайшее время услуга будет доступна во всех точках сети. Всё зависит от банков, готовы ли они будут принимать «Мир», пояснила пресс-секретарь «Магнита» Алла Демина.

«Магнит» насчитывает почти 13 тыс. магазинов в 2,4 тыс. населенных пунктов страны, доля сети на продовольственном розничном рынке составляет более 7%, следует из данных компании за первые шесть месяцев 2016 года. Компания является лидером отрасли по выручке, по итогам первого полугодия 2016 года оборот сети составил 522 млрд рублей.

У «Магнита» два банка-эквайера (обслуживающих сеть) — Сбербанк и ВТБ24. «Старт пилота по эквайрингу карт «Мир» мы начнем во второй декаде сентября, к концу года 50% наших POS-терминалов и все банкоматы будут их принимать», — сказали в Сбербанке. В финансовой организации добавили, что пилот по эмиссии карт уже начался. И хотя сейчас их выпуск ограничен, с октября они будут доступны всем.

Вице-президент ВТБ24 Алексей Киричек сказал, что банк и компания «МультиКарта» уже обеспечивают прием карт платежной системы «Мир» в 28 тыс. терминалов «Магнита» — это половина терминалов розничной сети. Он добавил, что ранее аналогичные проекты уже были реализованы в таких сетях, как «Ашан», «Глобус», «Виктория» и др.

Отметим, четверо из пяти крупнейших по выручке игроков в продуктовой рознице уже объявили о том, что запустили использование национальной платежной системы и принимают карты «Мир». Речь идет об «Ашане» (сети «Ашан» и «Атак»), «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт», Metro cash&carry. Х5 retail group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») только планирует начать прием карт. «Х5 планирует прием платежной карты «Мир» во всех магазинах, возможность приема в торговых сетях зависит от банков-эквайеров, которые должны обеспечить инфраструктуру для работы с новыми картами», — рассказали в пресс-службе торговой сети.

Официальный представитель «Ашана» Мария Курносова говорит, что уже через месяц все магазины сети смогут принимать национальный «пластик». По ее словам, проект развивается достаточно ровно и спокойно, никаких трудностей не возникает. У торговой сети три банка-эквайера — ВТБ, Сбербанк и Росбанк. Условия работы с ними (какой процент от покупки платит сеть своим партнерам) Курносова не назвала. Не ответили на запрос в «Дикси» и в Metro cash&carry.

— Смысл в приеме карты «Мир» в магазинах для продуктовых сетей, конечно, есть — на нее всем бюджетникам в стране будут перечислять зарплату, — говорит один из ретейлеров.

Согласно федеральному законодательству банки обязаны предоставлять своим клиентам национальные платежные инструменты для получения выплат из бюджета и государственных внебюджетных фондов, в том числе пенсий и стипендий, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора платежной системы — «Национальной системе платежных карт» (НСПК).

Сейчас в России есть единственная платежная система — карта «Мир». Таким образом, все бюджетники будут получать зарплаты именно на нее. При этом сроков перехода этой категории граждан на систему «Мир» не установлено.

Напомним, решение о создании в России национальной системы платежных карт было принято после того, как весной 2014 года международные платежные системы заблокировали проведение операций по картам клиентов нескольких крупных российских банков. Платежная система «Мир» — это российская национальная платежная система, созданная государством с учетом особенностей местного финансового рынка. Система начала свою работу в декабре 2015 года.

Сегодня карты «Мир» принимают свыше 67 тыс. банкоматов и почти 270 тыс. POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях по всей России. Например, кинотеатры «Каро» и «Формула кино», сети быстрого обслуживания «Макдоналдс» и «Теремок», кафе «Де Марко» и «Жан-Жак». Среди непродуктовых сетей — IKEA, Inditex, «Дикая орхидея». А также, кроме упомянутых продуктовых торговых сетей, в «Азбуке вкуса» и «Билле». Карту принимают онлайн — «Яндекс.Касса». Ею можно расплачиваться на сайте «Аэрофлота», на порталах Ozon-travel, Biletix, в проектах Mail.Ru Group (игры, соцсети), пополнить счет на сайте «МегаФона». К платежной системе присоединился 141 банк, уже выпущено более полумиллиона национальных платежных карт.