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Полиция заинтересовалась гонками на Lamborghini Gallardo по Москве

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором спорткар с номером 666 едет по Кутузовскому проспекту с нарушением ПДД

Столичная ГИБДД начала проверку по факту появления в интернете видеоролика с автомобилем Lamborghini Gallardo оранжевого цвета, который на большой скорости движется по Кутузовскому проспекту, после чего перестраивается на выделенную для общественного транспорта полосу.

«Управлением ГИБДД по городу Москве начата проверка по факту размещения в Сети видеоролика с участием автомобиля Lamborghini с признаками нарушений ПДД», — цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс».

Напомним, ролик был опубликован в группе richrussiankids в соцсети Instagram.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Полиция заинтересовалась гонками на Lamborghini Gallardo по Москве

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором спорткар с номером 666 едет по Кутузовскому проспекту с нарушением ПДД

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