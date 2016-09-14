Полиция заинтересовалась гонками на Lamborghini Gallardo по Москве

Столичная ГИБДД начала проверку по факту появления в интернете видеоролика с автомобилем Lamborghini Gallardo оранжевого цвета, который на большой скорости движется по Кутузовскому проспекту, после чего перестраивается на выделенную для общественного транспорта полосу.

«Управлением ГИБДД по городу Москве начата проверка по факту размещения в Сети видеоролика с участием автомобиля Lamborghini с признаками нарушений ПДД», — цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс».



Напомним, ролик был опубликован в группе richrussiankids в соцсети Instagram.

