Минтранс хочет указывать гражданство пассажиров в билетах на поезд

Министерство транспорта Российской Федерации подготовило проект приказа, по которому в билетах поездов дальнего следования будет указываться информация о гражданстве пассажира. Нововведения в случае их принятия должны вступить в силу до конца этого года. Эксперты считают, что новшество может преследовать две цели: изменение тарифов на билеты и дополнительный контроль со стороны служб безопасности.

В обосновании проекта приказа «О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 19 декабря 2013 г. №473» говорится, что внести сведения о гражданстве в билеты на поезда дальнего следования необходимо для изменений в тарифной политике.

«Данное изменение позволит усовершенствовать тарифную политику в сфере железнодорожных перевозок на основе принципа эффективности использования бюджетных средств и повысить доступность услуг транспортного комплекса для граждан Российской Федерации», — сообщается в документе.

Логично предположить, что следующим шагом будет либо понижение тарифов для россиян, либо повышение их для иностранцев. «Известия» попытались прояснить этот вопрос в пресс-службе Минтранса, однако не получили ни подтверждения, ни опровержения этой информации.

Отметим, что в настоящее время в России нет дифференциации цен на транспорт для граждан и неграждан страны. Традиционно более высокие (причем иногда значительно) тарифы на билеты для иностранцев сохраняются только в музеях, да и то не во всех. Например, в Эрмитаже входной билет в главный музейный комплекс стоит 600 рублей для иностранных граждан и 400 рублей для россиян; вход в Екатерининский дворец Царского Села обходится нероссиянам вдвое дороже, чем «налоговым резидентам РФ»: 1000 и 500 рублей соответственно. Еще больше разница в ценах для посетителей Центрального музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке: в выходные дни комплексный билет для граждан РФ стоит 500 рублей, для иностранцев — 1700 рублей. А вот музей «Усадьба Кусково XVIII века» уже давно уравнял в правах всех посетителей вне зависимости от гражданства: осмотреть, скажем, дворец любой взрослый человек, не относящийся к льготным категориям граждан (пенсионерам, инвалидам и др.), может за 200 рублей.

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания ОАО «РЖД», в ведении которой находятся услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем сообщении) иногда устанавливает льготные тарифы для проезда в международных поездах некоторых направлений. Так, в июле этого года была введена система скидок на проезд по территории России в поезде Челябинск–Ташкент. Она распространяется на всех пассажиров независимо от гражданства.

На вопрос «Известий» о возможном повышении или понижении цен на билеты для граждан тех или иных государств в пресс-службе ФПК сообщили, что нормативные документы они не комментируют до момента их принятия.

Ответ Министерства транспорта на просьбу «Известий» уточнить цель поправок неожиданно дал совсем не экономическое их обоснование.

— Изменение предлагается внести исходя из требований безопасности, — сообщили в пресс-службе Минтранса. Конкретизировать эту информацию в ведомстве отказались.

Вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Алексей Филатов считает, что усилению безопасности на транспорте сведения о гражданстве в билетах никак не помогут.

— Я предполагаю, что цель указания этой информации в том, что она может помочь силовым структурам держать под наблюдением лиц, которые могут быть причастны к некой террористической деятельности, — сказал Алексей Филатов «Известиям». — Но насколько я знаю, в билете кроме фамилии, имени и отчества пассажира есть еще дата рождения и номер паспорта. Этой информации достаточно, чтобы следить за перемещением тех или иных лиц. Зачем нужна дополнительная информация по гражданству, для меня это вопрос, покрытый тайной. Если эту меру логически не объясняют органы, которые настаивают на такой дополнительной информации, то я думаю, что это пустая трата денег, сил, а самое главное — ложные надежды, что из-за этого будет безопаснее. А если разобраться, на самом деле это не повлечет никакого усиления безопасности.

Алексей Филатов считает, что указывать в билете гражданство — это то же самое, что отмечать в нем цвет кожи пассажира.

— Я не вижу логического объяснения такому нововведению. Движение ради движения. К сожалению, у нас в рамках безопасности многое делается ради самого движения. Тратятся огромные деньги на тревожные кнопки на станциях метро или на рамки, которые ничего не фиксируют, совершаются унизительные выборочные проверки граждан по каким-то желалкам сотрудников безопасности, и таким образом нарушаются свободы граждан. Такое ощущение, что это просто один из пунктов очередного списка мер безопасности, которые решили принять.

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский считает, что идея с указанием сведений о гражданстве пассажира на железнодорожных билетах «к безопасности не имеет никакого отношения, потому что те, кто представляет опасность, обычно имеют правильные паспорта». Никаких научных целей, по его мнению, это нововведение преследовать не может.

— Единственное, для чего это может быть введено, — предполагает специалист, — чтобы установить разные цены для граждан и неграждан России — как в музеях, где за вход иностранцы всегда раньше платили больше. Это я еще могу понять. В принципе за этим может стоять еще какая-то дополнительная форма полицейского контроля.

Анатолий Вишневский отметил, что в других странах такой практики нет.

— Мне не очень часто приходилось где-то бывать, но сколько я ездил, у меня никто никогда не спрашивал паспорта, за исключением перелетов на самолете, — сказал он. — У нас ведь раньше на железнодорожных билетах и фамилии не указывали.