Сотрудники ЦБ могут стать неподсудными

Минфин намерен защитить сотрудников ЦБ от судебного преследования в отношении их профессиональной деятельности. Соответствующие поправки ведомство готовит в закон о Центральном банке. Полностью неприкосновенными, как судьи, представители ЦБ не станут. Но жизнь им это облегчит существенно, утверждают юристы.

Объясняя необходимость введения защиты от судебного преследования, Минфин приводит рекомендации Базельского комитета.

«В соответствии с основным критерием 9 основополагающих принципов эффективного банковского надзора (Базельский комитет по банковскому надзору, 2012) на законодательном уровне должна быть обеспечена правовая защита надзорного органа и служащих надзорного органа от судебного преследования за их действия и (или) бездействие, допущенные при добросовестном исполнении служебных обязанностей», — поясняет Минфин.

Впрочем, по мнению юриста компании BMS Law Firm Тараса Хижняка, возможные изменения в российское законодательство вряд ли предусматривают полноценный судебный иммунитет. Скорее, поправки обеспечат защиту от претензий, возникающих вследствие непреднамеренной ошибки сотрудника ЦБ.



«Это потребует от потенциального истца представить доказательство того, что представитель регулятора умышленно нанес вред клиенту. В противном случае суд откажет в удовлетворении претензий к Центробанку и его сотрудникам», — полагает он.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Рустам Батыров отмечает, что параллели со служебной неприкосновенностью судей, депутатов уместны, но наделение сотрудников Банка России аналогичным иммунитетом ему представляется избыточным.

— В данном случае речь идет о судебном иммунитете (либо о каком-либо особом порядке привлечения к ответственности) сотрудников Банка России по делам, непосредственным образом связанным с исполнением ими профессиональных обязанностей (к примеру при вынесении мотивированных суждений), — говорит он.

Судьи сегодня обладают правом собственной неприкосновенности и своего жилища, они не могут быть привлечены к уголовной ответственности и взяты под стражу без решения особого компетентного органа.

В последнее время Центробанк нередко вынужден отстаивать в суде правомерность своих решений. Наибольшее недовольство банкиров вызывает политика регулятора по оздоровлению рынка. Только в этом году Банк России отозвал 65 лицензий у банков, систематически нарушавших законы и допустивших серьезные риски для своих клиентов. Известны случаи, когда акционеры банков, у которых отозвали лицензию, обращались в суд с иском против ЦБ (Профессионал Банк, Рускобанк, М Банк). В конце октября более 200 вкладчиков Пробизнесбанка обратились в Генпрокуратуру с просьбой оценить правомерность действий ЦБ и АСВ (Агентство по страхованию вкладов).

Помимо банковского надзора, периодически недовольство вызывает и денежно-кредитная политика Банка России. Например, группа валютных заемщиков в начале прошлого года подала иск против ЦБ с требованием признать незаконность отказа регулятора от поддержания курса рубля в ноябре 2014 года. С аналогичной жалобой в суд обращался и депутат Госдумы Евгений Федоров. Напомним, тогда Банк России принял решение перейти к свободному плаванию рубля, что вызвало обвал курса. Обоснованность этого решения позже признали как руководство страны, так и международные эксперты (МВФ и Всемирный банк). В противном случае ЦБ пришлось бы потратить все золотовалютные резервы на поддержание курса и тем самым подорвать финансовую стабильность государства, отмечали они.

Партнер BGP Litigation Дмитрий Базаров считает, что предоставление неприкосновенности сотрудникам ЦБ РФ выглядит логичным шагом для предотвращения оказания какого-либо давления, связанного с их профессиональной деятельностью.

— Эффективный контроль за деятельностью коммерческих банков подразумевает независимость сотрудников ЦБ РФ в осуществлении своих полномочий, — напоминает он. Правовая защита и является элементом такой независимости.

Помимо защиты сотрудников ЦБ, в поправках Минфина будут содержаться и ограничения для них. Например, большинству из них будет запрещено кредитоваться в коммерческих банках. Однако без кредитов сотрудники Банка России не останутся: занять на личные нужды можно у самого регулятора. Внутреннее правило, запрещающее брать займы в коммерческих банках, действует с мая, пояснил «Известиям» представитель Центробанка. Однако он отказался назвать условия, на которых сотрудники ЦБ могут взять кредит.