Российское золото поможет привлекать кредиты в Китае

В конце августа Шанхайская биржа золота сертифицировала золотые слитки российского «Красцветмета». Таким образом российское золото получило прямой доступ на китайский рынок. Об этом «Известиям» сообщил глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба. По мнению аналитиков, выход на рынок Китая, крупнейшего потребителя золота в мире, позволит российским предприятиям получить новый канал сбыта, а также рассчитывать на кредиты банков КНР под обеспечение поставками золота.



Ранее российское золото поступало в Китай через Швейцарию и Великобританию, где проводился переаффинаж, который там стоит очень дешево. Сергей Кашуба рассказал «Известиям», что 26 августа Шанхайская биржа по золоту (Shanghai Gold Exchange, SGE) выдала сертификат на золотые слитки «Красцветмета». Теперь Россия получила прямой доступ на этот рынок и сможет экономить на логистике и скидках, которые получали европейские банки на наше золото, перепродавая его в Китай.



Сергей Кашуба считает, что сертификация российского золота на Шанхайской бирже позволит привлечь китайские инвестиции в российские золоторудные проекты. Эта биржа облегчит процесс возврата вложенных инвестиций.



— Нет сомнения в том, что вскоре и китайские банки поймут для себя пользу в торговле российскими слитками. А, в свою очередь, филиалы китайских банков, работающие в России, обратят внимание на нашу отрасль с точки зрения ее кредитования, — отметил Кашуба.

Глава Союза золотопромышленников считает, что к выходу на китайский рынок подтолкнули также санкции Запада в отношении России. «То есть ты можешь продавать туда золото, но никаких кредитов под это тебе не дадут. Здесь уже экспорт на Запад нелогичен», — поясняет Кашуба.



Россия последние несколько лет постоянно снижала экспорт золота на фоне роста закупок Центробанком. По оценкам экспертов, в 2012 году экспорт золота составлял 93 т, в 2013-м — 128 т, на фоне значительного скачка цен на драгметалл, а в 2014 году экспорт составил всего 56 т, в 2015-м — около 34 т. Такое резкое падение экспорта было связано с активизацией российского Центробанка, закупки которого в 2012 году составляли 167 т, в 2013-м — 181 т, в 2014-м — 195 т, а в 2015-м — около 208 т.

Директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов отмечает, что в теории до 30% поставок золота на экспорт может идти в адрес китайских потребителей.

В России работает около 10 аффинажных заводов, большая часть из которых имеет статус Good Delivery (стандарт золотых слитков) и поставляет свои золотые слитки на биржи Лондона, Дубая и Нью-Йорка. Банки, как и золотодобытчики, также аффинируют золото на этих заводах и затем продают драгметалл.

Кашуба считает, что в ближайшее время сертификат Шанхайской биржи на поставку золотых слитков может получить екатеринбургский завод ОЦМ, принадлежащий российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. «Этих двух заводов вполне достаточно для дальнейших действий российских компаний на китайском рынке», — отмечает Кашуба.

— Что касается российских банков, то у них уже есть опыт организации синдикатов под золото с западными банками. Я предполагаю, что «Открытие», который уже поставляет золото в Китай, наверное, будет также привлекать деньги в КНР, — полагает эксперт.

Основным российским продавцом золота в Китай также намерен стать ВТБ. В октябре 2015 года банк ВТБ получил статус члена Шанхайской биржи золота. Банк планирует ежегодно поставлять в Китай 80–100 т золота, что составит приблизительно треть от общего производства драгметалла в России.

По информации Минфина РФ, в 2015 году ВТБ заключил авансовые договоры на закупку у добывающих компаний 51,18 т золота, что почти на 31% больше, чем в 2014 году — 39,1 т. В апреле 2016 года банк ВТБ сообщил, что поставил на китайский рынок первую партию — 1 т золота (не биржевая сделка), отметил Калачев из «Финама».

По мнению Худалова из АКРА, основной выигрыш от сертификации «Красцветмета» в Шанхае — это снижение комиссий посредников за продажу золота на экспорт на уровне 0,5–1% от стоимости металла, а также увеличение скорости совершения сделки.

— Лицензии на прямой экспорт золота есть только у нескольких компаний, а металлические счета в китайских банках есть далеко не у всех российских банков. В этой связи сложилась практика покупки китайцами российского золота через европейские банки. Прямых поставок российского золота (не концентрата) до 2016 года не было. В апреле ВТБ получил статус члена — участника Шанхайской биржи золота. Безусловно, наличие сертификата позволит российским игрокам более активно занимать в китайских банках под залог производимой продукции, — считает Худалов.

Мировой рынок золота оценивается в 4300 т металла в год при добыче на уровне 3100 т, остальное приходится на вторичное золото. При этом около 50% мирового потребления драгметалла приходится на Китай и Индию. При этом общий объем торгов на Шанхайской бирже в 2016 году оценивается в 2 тыс. т.