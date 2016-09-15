Побеждает прозрачность

Близится к концу избирательная кампания по выборам в Государственную думу, и увлекательная игра в прогнозы также выходит на финишную прямую. Социологические центры и представители политологического цеха соревнуются в точности своих предсказаний. Однако главный и самый важный результат уже ни в каких предсказаниях не нуждается. Он очевиден любому непредвзятому наблюдателю — выборы в Государственную думу состоялись.

И дело совсем не в том, что будущий фракционный расклад нижней палаты нашего парламента уже фактически ясен. Все ровно наоборот! Выборы состоялись в том смысле, что любой их результат будет получен по итогам открытой, честной и свободной избирательной кампании, сама возможность которой и была целью широкомасштабной политической реформы 2012–2016 годов. И кто бы ни выиграл в борьбе за думские мандаты, главную победу уже одержала наша политическая система, прошедшая серьезный апгрейд по сравнению с 2011 годом.

Пять лет назад она прошла жесткий стресс-тест, по результатам которого были сделаны адекватные выводы.

Ситуацию с «семипартийщиной», которая на определенном этапе способствовала системной стабилизации, нужно было приводить в соответствие с новым общественно-политическим запросом за счет существенного упрощения процедуры партийного строительства.

Сегодня зарегистрировано более 70 политических партий, 14 из которых сумели войти в бюллетень для голосования 18 сентября.

Удвоение списка подняло политическую конкуренцию на порядок. В ходе предвыборных дебатов их участники смогли представить практически все основные социальные группы и наиболее актуальные (включая и радикально-оппозиционные) общественные запросы. Это значит, что новая многопартийность действительно работает.

Повышению конкурентности способствовало и возвращение к смешанной избирательной системе. К соревнованию партийных брендов, ставшему привычным за последнее десятилетие, добавилась борьба ярких, порой харизматичных кандидатов в мажоритарных округах. И именно в составе одномандатников будущей Госдумы можно ожидать наибольших сюрпризов.

Одним из важнейших направлений политической реформы было повышение ее открытости. Здесь всё, начиная с прозрачных ящиков для бюллетеней на избирательных участках и кончая решениями ЦИК по всем апелляциям и спорным вопросам, должно было быть открыто для общества. Поэтому кадровая и содержательная перезагрузка Центральной избирательной комиссии дала искомый результат.

В связи с системной установкой на открытость нельзя не упомянуть и о так называемых праймериз «Единой России». Именно от правящей партии общество ожидало максимальной открытости. И этот запрос был своевременно реализован в форме предварительных голосований, по итогам которых были сформированы списки и региональных партийных групп, и списки кандидатов в одномандатных округах.

Смысл праймериз — запустить механизм не только внутрипартийной, но и общенациональной конкуренции, в ходе которой новое политическое поколение могло бы заявить о себе в полный голос. И, судя по составу окончательных списков единороссов, это в значительной мере удалось. Получит ли эта идея статус обязательной общепартийной нормы или нет — другой вопрос. Но ее системный эффект на нынешнем этапе несомненен.

Хотелось бы отметить еще один момент системного апгрейда — перенос дня голосования с привычного 12 декабря на третье воскресенье сентября. Основной и достаточный резон здесь заключается в том, что давно пора было синхронизировать избирательный процесс с социально-экономическим процессом. Ведь получалось, что главный финансовый документ года (а иногда и целого трехлетия) принимал уходящий состав Госдумы, который к тому же был полностью занят в избирательной кампании. А дальше работать с этим бюджетом должен был уже состав новый, далеко не во всем с ним согласный.

Может быть, в условиях прежней «малопартийности» и сниженной конкурентности системы этот момент не особенно сказывался, и возникавшие в думском механизме «трения» удавалось регулировать, так сказать, «в рабочем порядке». Но в сегодняшних реалиях, когда именно бесперебойная работа политической системы является одним из ключевых условий выхода страны из очень непростой экономической и внешнеполитической ситуации, эта деталь имеет ключевое значение. И если новая Госдума примется за бюджет уже в сентябре, то есть надежда на более оптимистический следующий год.

Если же оценивать эффект политической реформы в целом, то есть вполне оправданная надежда и на следующую, более оптимистичную, пятилетку. Ведь избрание главного законодательного органы страны — это не только очередной важный шаг на пути государственного строительства новой демократической России. Это еще и важнейший этап в деле национальной консолидации. Разумеется, президентские выборы в этом отношении более значимы и более эффективны, поскольку способствуют сплочению вокруг всенародно поддержанной фигуры национального лидера. Но и у думских выборов, что называется, «свои колокола, своя отметина».

Подготовка к 18 сентября прошла так, что ни у кого нет оснований сомневаться — любой результат будет честно отражать действительную расстановку политических сил, каждая из которых играет свою роль в обновленной политической системе и выражает позицию основных социальных групп. Это значит, что легитимность выборов придаст дополнительную легитимность политической системе в целом, доверие к которой наглядно выражает достигнутую нами степень национальной консолидации.

Наша сплоченность напрямую зависит от нашего доверия не только к конкретной избирательной кампании, но и к самому институту выборов. И целью системной реформы как раз и было повышение такого доверия. А оно возможно тогда, когда люди сами видят, что любой орган власти от муниципального до федерального формируется не за счет применения пресловутого админресурса и ухищрений политтехнологов, а в результате их собственного, а потому — правильного выбора.

Будущая Государственная дума станет итогом именно такого выбора. И в этом отношении она предстанет перед нами как истинно народная.

Автор — член экспертного совета Фонда ИСЭПИ



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