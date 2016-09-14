Поезд сошел с рельсов на Киевском направлении МЖД

Пострадавших в результате происшествия нет
Два вагона грузового товарного поезда сошли с рельсов на Киевском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
Вагоны-рефрижераторы сошли с железнодорожных путей на станции Очаково.
При прохождении стрелочного перевода вагоны сошли с рельсов. Пострадавших в результате происшествия нет.
Из-за чрезвычайного происшествия движение электропоездов было приостановлено. Все последствия инцидента устранены к настоящему моменту, сообщает телеканал «Звезда».
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