Поезд сошел с рельсов на Киевском направлении МЖД

Два вагона грузового товарного поезда сошли с рельсов на Киевском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.



Вагоны-рефрижераторы сошли с железнодорожных путей на станции Очаково.

При прохождении стрелочного перевода вагоны сошли с рельсов. Пострадавших в результате происшествия нет.



Из-за чрезвычайного происшествия движение электропоездов было приостановлено. Все последствия инцидента устранены к настоящему моменту, сообщает телеканал «Звезда».

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