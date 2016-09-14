Тайфун «Меранти» движется с Тайваня к материковой части Китая

Сильный тихоокеанский тайфун «Меранти», обрушившийся на юг Тайваня, оставил тысячи людей без электричества, заблокировал их в домах и парализовал транспортное сообщение.



Как передает агентство «Синьхуа», на острове отменено более 300 авиарейсов, прекращено движение скоростных поездов и паромов. Во многих населенных пунктах отменены занятия в школах, закрыты офисы и магазины.



Согласно данным энергетической компании Taipower, обесточенными оказались в общей сложности дома и квартиры около 500 тыс. семей. Из опасных районов в горах были эвакуированы почти 3 тыс. жителей.



Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.



Циклон стремительно приближается к восточному побережью страны. Предполагается, что в течение ближайших суток он обрушится на провинции Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун.



Из-за стихии в Китае объявлен высший уровень опасности.



Максимальная сила порывов ветра достигла 16 баллов. «Меранти» может стать сильнейшим тайфуном в КНР за последние годы.





