Надо работать

В связи с предстоящей юбилейной встречей глав государств СНГ в Бишкеке в СМИ вновь развернулись дискуссии о том, с какими итогами Содружество подходит к своему двадцатипятилетию. Оправдал ли себя такой интеграционный формат, какова его эффективность и — самое главное — каковы его перспективы.

Несмотря на большие проблемы, которые преследуют СНГ как организацию в течение четверти века, стоит сказать, что этот формат по-прежнему актуален.

И прежде всего потому, что он значительно облегчает повседневное существование многим гражданам. Мы часто забываем о том, что на пространстве СНГ действует целый спектр разнообразных льгот и послаблений в различных сферах. Это в большинстве случаев безвизовый режим, соответствующие соглашения о взаимной пересылке пенсий, соглашения в сфере образования. Кроме того, это деятельность антитеррористического центра СНГ и отработанная за эти десятилетия система сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб стран Содружества.

А эти направления сотрудничества сегодня важны как никогда. По всему миру наблюдается рост террористической опасности в связи с угрозами, которые исходят со стороны ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Для государств Содружества не теряет остроты афганская проблема. В этих условиях отлаженный механизм взаимодействия силовых структур СНГ служит, конечно, серьезным подспорьем в работе по антитеррору.

Конечно, в истории организации бывали разные периоды. Один из ярких примеров — Узбекистан. Бывали трудные моменты в двусторонних отношениях, в том числе с соседями по региону. Но даже в этих случаях взаимодействие по линии СНГ продолжалось — прежде всего в плане борьбы с экстремизмом и терроризмом. Конечно, работа эта не на виду, она остается как бы за кадром. Но тем не менее такие усилия очень важны для стабильности всего постсоветского пространства.

Кроме того, СНГ — это еще и ряд договоренностей по общей противовоздушной обороне. В качестве примера можно привести совместную эксплуатацию РЛС «Днепр» на Балхаше, «Сары-Шаган» в Казахстане, комплекса «Окно» в Таджикистане.

СНГ — это еще и целый блок информационного взаимодействия. Можно, например, отметить то, насколько системно выстроен обмен информацией по линии антинаркотических ведомств. Эти темы, к сожалению, не только остаются, но будут становиться все более и более актуальными.

Конечно, есть и серьезные трудности. На мой взгляд, одна из проблем СНГ состоит в том, что цели, которые были поставлены перед организацией изначально в тот исторический момент, когда она создавалась, не были достигнуты. Но есть объективные причины, почему этого не получилось. И прежде всего потому, что тогдашние элиты не были готовы к более тесной интеграции — они были ориентированы на продолжение центробежного движения.

Формат СНГ во многом уникален и тем, что даже такие страны, которые весьма сдержанно относятся к углублению интеграции, как, например, Туркмения, все равно в нем так или иначе участвуют, полностью из него не выходят.

Еще один важный аспект. СНГ — это по-прежнему важная площадка для встреч первых лиц государств, разного рода формальных и неформальных договоренностей. Зачастую в другом формате лидеры этих стран собраться просто не могут.

Что важно для будущего СНГ?

Важно усилить контроль за исполнением уже принятых решений. Этот вопрос, несмотря на всю сложность, нуждается в проработке. К тому же сегодня просто необходима определенная ревизия тех соглашений, которые были достигнуты в рамках СНГ за все эти годы. Иными словами, важно понять, что в нынешнем формате реально работает, а что — нет.

Думается, что отказываться от формата СНГ ни в коем случае не стоит. Если попытаться вообразить, что Содружество вдруг, в мгновение ока, исчезает, то я уверен — в этот момент жизнь и государственных механизмов, и простых граждан сразу станет сложнее.

Это как воздух: покуда им дышишь, его не замечаешь.

Но все сказанное не отменяет того, что параллельно должны развиваться другие, более тесные формы интеграции в разных сферах. Например, в экономической, как это происходит в Евразийском экономическом союзе. Есть Организация Договора о коллективной безопасности. Но далеко не все страны СНГ входят в Евразийский экономический союз и в ОДКБ. Эти форматы пересекаются только частично.

Понятно, что в нынешнем формате СНГ есть серьезные проблемы. Но это не означает, что нужно все стирать ластиком. Разрушать легче, чем строить. Просто нужно совершенствоваться.

Автор — руководитель сектора центральноазиатских исследований РИСИ

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