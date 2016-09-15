Лунная программа на грани срыва

Предприятия «Роскосмоса» не могут согласовать между собой параметры лунной программы, что наверняка затянет принятие окончательного решения и предопределит сдвиг сроков межпланетной пилотируемой экспедиции. Сейчас дискуссия свелась к тому, что нужно перепроектировать — космический корабль или ракету для полета на Луну. Уступать в этом споре никто не хочет, потому что уступивший возьмет на себя ответственность за перенос дат лунной миссии: перепроектирование потребует времени.

Глава ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев отверг идею генерального конструктора по ракетным комплексам госкорпорации «Роскосмос» Александра Медведева доработать космический корабль с учетом изменившихся условий вывода на орбиту.

— Перед нами стоит комплексная цель по освоению Луны, предполагающая доставку туда различных модулей, поэтому здесь нам не обойтись без традиционной схемы с разгонным блоком (от нее как раз и предлагал отказаться ракетный конструктор. — «Известия»). В любом случае эта идея требует дополнительных обсуждений с Александром Алексеевичем Медведевым, — заявил Солнцев «Известиям». — И, как показывает опыт нашей с ним совместной работы, правильное решение мы обязательно найдем и соответственно выполним задачи, которые в данный момент требуют решения.

Ранее Солнцев предложил построить новую сверхтяжелую ракету для обеспечения отправки экспедиции на Луну, что, по его словам, «позволит к рубежу 2025 года подойти с носителем, который позволит реализовать все наши амбиции по лунной программе».

Генконструктор Медведев в ответ предложил со сверхтяжелой ракетой не спешить, вместо этого доработав пилотируемый корабль, увеличив емкость баков горючего на 12 т. Это позволило бы отказаться от вывода на орбиту дополнительного разгонного блока с компонентами горючего керосин–кислород. И использовать в лунной программе уже ранее утвержденный носитель с водородной ступенью — «Ангара-А5В».

Дискуссии о том, как именно достичь Луны, вспыхнули с новой интенсивностью после того, как правительство сократило статьи бюджета на космическую деятельность, одобрив строительство одного стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный. В то время как «Роскосмос» просил денег на два стола — именно на них базировалась вся концепция лунной программы, так называемая четырехпусковая схема, когда сначала «Ангара А5В» стартует с лунным посадочным модулем и его межорбитальным буксиром, вторым запуском на орбиту выводится еще один межорбитальный буксир, третьим пуском выводится основной космический корабль с экипажем, и последним, четвертым, — еще один межорбитальный буксир для стыковки с пилотируемым кораблем. Фактически такой сценарий лунной миссии был предложен и согласован прежним руководством «Роскосмоса», а нынешним руководителям (и самому «Роскосмосу», и РКК «Энергия», и генконструктору Медведеву) этот план уже достался «в наследство».

Сложная четырехпусковая схема позволяла отказаться от сверхтяжелого носителя, но чтобы учесть все траекторные и технические моменты, она требует частых пусков ракет — с интервалом в три дня, не больше. Для этого и нужно два стола. Когда стартовая позиция осталась одна, вся концепция рухнула, и разразилась полемика. В РКК «Энергия» не хотят менять проект корабля и требуют создания соответствующей ракеты. В свою очередь, ракетчики не хотят менять проект ракеты и требуют доработки корабля. Стороны не уступят до последнего, потому что тот, кто произнесет первым фразу: «Мне нужно больше времени на доработку изделия», фактически возьмет на себя ответственность за срыв сроков лунной экспедиции — основной стратегической цели отечественной пилотируемой программы.

Если вспомнить, что за недавний срыв пуска ракеты с Восточного на один день непосредственный виновник — директор предприятия — был уволен, а вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава «Роскосмоса» Игорь Комаров получили строгие выговоры от президента, желание отстаивать свою позицию до последнего выглядит логично.

В «Роскосмосе» обещают разрешить поэтапно все возникающие вопросы.

— Дискуссия конструкторов и глав предприятий, поиск самых верных решений, в частности, и по лунной программе — это часть отечественной школы космонавтики, это традиция. Обсуждения и споры всегда были и будут. А когда компетентное мнение выражают руководители и инженеры с огромным опытом, за плечами которых сотни успешно запущенных ракет и космических кораблей, это еще и очень интересно, — говорит официальный представитель госкорпорации Игорь Буренков. — Работа по реализации проектов исследования Луны идет и будет продолжена. Очередность действий и сроки конкретных событий будут зависеть от решения руководства страны и от возможностей финансирования. Говоря о периоде за горизонтом 2025 года, вообще сложно быть предельно конкретным, но в целом ясно, что мы определенно согласуем все технические вопросы внутри корпорации. Компетенции отрасли, где работают люди, благодаря которым Россия является фактическим монополистом рынка космических пилотируемых полетов, позволяют определить самый правильный путь.