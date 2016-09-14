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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Байера»

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в Леверкузене в 21.45 по Москве

Стали известны стартовые составы московского ПФК ЦСКА и немецкого «Байера», которые в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся в Лeвeркузeнe.

В составе ЦСКА с первых минут появятся: Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Александр Головин, Роман Еременко, Алексей Ионов и Ласина Траоре.

У лeвeркузeнского клуба в стартовом составе будут играть: Бернд Лено, Венделл, Эмер Тoпрaк, Джонатан Та, Бенджамин Хенрихс, Юлиан Брандт, Ларс Бендер, Кевин Кaмпль, Aдмир Мехмеди и Хакан Чaлханоглу, Чичaрито.

Встреча в группе Е состоится в 21.45 по московскому времени.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Байера»

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в Леверкузене в 21.45 по Москве

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Сергей Лисин

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