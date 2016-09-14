Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Воронежской области задержано движение поездов из-за схода цистерны

В грузовом составе было 60 пустых цистерн, нарушено движение поездов в обоих направлениях, рассказали в главке МЧС по региону

Цистерна грузового поезда сошла с рельсов в среду в Каменском районе Воронежской области. Из-за аварии задержано движение одного пассажирского поезда и двух электричек. По данным представителя ГУ МЧС по региону, цистерна сошла с рельсов на железнодорожном перегоне  Евдаково–Пухово Юго-Восточной железной дороги.

В грузовом составе было 60 порожних цистерн.

«В результате схода опрокидывание не произошло, полотно не повреждено. Нарушено движение поездов в обоих направлениях. В результате происшествия погибших, пострадавших нет», — говорится на сайте МЧС.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

В Воронежской области задержано движение поездов из-за схода цистерны

В грузовом составе было 60 пустых цистерн, нарушено движение поездов в обоих направлениях, рассказали в главке МЧС по региону

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Георгий Филимонов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке