В Воронежской области задержано движение поездов из-за схода цистерны

Цистерна грузового поезда сошла с рельсов в среду в Каменском районе Воронежской области. Из-за аварии задержано движение одного пассажирского поезда и двух электричек. По данным представителя ГУ МЧС по региону, цистерна сошла с рельсов на железнодорожном перегоне Евдаково–Пухово Юго-Восточной железной дороги.

В грузовом составе было 60 порожних цистерн.



«В результате схода опрокидывание не произошло, полотно не повреждено. Нарушено движение поездов в обоих направлениях. В результате происшествия погибших, пострадавших нет», — говорится на сайте МЧС.