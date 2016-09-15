ЦСКА вырвал ничью у «Байера» на старте Лиги чемпионов

Леверкузен — сравнительно небольшой немецкий город, известный прежде всего тем, что именно здесь располагается штаб-квартира фармацевтической компании «Байер» и одноименный футбольный клуб. А стадион команды — «БайАрена» - едва ли не главная достопримечательность городка. 30-тысячная арена способна уместить одну пятую всего населения Леверкузена.



Впрочем, матч с ЦСКА не вызвал ажиотажа у местных футбольных болельщиков. На арене осталось достаточно свободных мест, как на трибунах хозяев, так и гостей. По официальной информации, игру посетило около 23 тысяч человек. Фанаты армейцев заполнили примерно две трети своего сектора. К слову, перед началом встречи около входа на армейскую трибуну произошла забавная ситуация. Продавец атрибутики, видимо, не особо разбиравшийся в традиционной расцветке армейцев, предлагал болельщикам вместо красно-синих шарфов приобрести красно-черные. Интересно, что подобная атрибутика пользовалось неплохими спросом у немецких болельщиков, а вот российские только посмеивались над продавцом.



Стоит также отметить интересные совпадения нового армейского стадиона и «БайАрены». На колоннах немецкого спортивного сооружения изображены легенды «Байера» — такие, как Михаэль Баллак, Руди Феллер и другие. Эти рисунки очень напоминают граффити на стенах «ЦСКА-Арены». А если учесть, что стадион армейцев открылся совсем недавно, то можно предположить, что дизайнеры, возможно, "подглядели" подобную идею именно у немцев.



Кажется, что идею украсить стадион с помощью граффити с легендами клуба ЦСКА кое у кого подсмотрел) #Байер #ЦСКА pic.twitter.com/qNuCtWIh2k — Известия Спорт (@izvestia_sport) 14 сентября 2016 г.

Сам матч начался для гостей как страшный сон. Уже к 15-й минуте усилиями Адмира Мехмеди и Хакана Чалханоглу московский клуб проигрывал со счетом 2:0. Казалось, что дальше будет только хуже, и повторится сценарий матча в Мюнхене, но армейцы нашли в себе силы и переломили ход игры. Сначала красивейший гол забил Алан Дзагоев (36-я минута). А буквально в следующей атаке красно-синие на кураже вновь помчались в атаку и благодаря удару Романа Еременко сумели сравнять счет.



Во втором тайме хозяева много атаковали и имели несколько очень опасных моментов для взятия ворот. Однако порой немцам просто не везло, а в некоторых моментах прекрасно действовали защитники ЦСКА и вратарь Игорь Акинфеев. В итоге собравшиеся зрители больше не увидели забитых голов. Итоговый счет — 2:2.



По словам тренера ЦСКА, первый гол в ворота его команды был забит из положения вне игры.



— Я не хочу обсуждать судейство, — отметил на пресс-конференции Слуцкий, - В целом, оно было высокого уровня, хотя все говорят, что первый гол немцы забили из офсайда. Но я не хочу говорить об этом. Нам нужно время на адаптацию к Лиге чемпионов: раньше для этого требовалось несколько матчей, сейчас хватило 15 минут. Я считаю, что прогресс налицо. Когда мы стали проигрывать, нужно было переключить тумблер скоростей, и нам удалось это сделать. Конечно, всегда хочется большего, хочется побеждать. Но если быть объективным, команда показала достойный результат. Будем прикладывать все силы, чтобы продемонстрировать лучшую игру.

Лучшим футболистом матча был признан голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. 30-летний вратарь сборной России пропустил в 34-м подряд матче группового этапа турнира и увеличил антирекорд, но затем совершил несколько сэйвов, отразив семь из девяти ударов в створ ворот.



Отметим, что уже 27 сентября армейцы впервые привезут Лигу чемпионов на свой новый стадион. Соперником красно-синих станет номинальный фаворит группы Е - лондонский «Тоттенхэм», который в первом туре дома сенсационно уступил «Монако» (1:2).

