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Опубликовано видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

В результате аварии погиб полицейский

В интернете опубликованы видеозаписи ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, снятые очевидцем и камерами наружного наблюдения. В результате аварии погиб полицейский.

ДТП произошло у станции метро «Славянский бульвар». На кадрах внешней камеры видно, как один автомобиль на огромной скорости влетает в другой, припаркованный на обочине. По данным ряда СМИ, в ДТП погиб капитан полиции.

Сообщается также, что в ДТП участвовали Skoda и Audi Q7, после удара Skoda отлетела в сторону полицейского.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Опубликовано видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

В результате аварии погиб полицейский

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