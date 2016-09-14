Опубликовано видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

В интернете опубликованы видеозаписи ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, снятые очевидцем и камерами наружного наблюдения. В результате аварии погиб полицейский.

ДТП произошло у станции метро «Славянский бульвар». На кадрах внешней камеры видно, как один автомобиль на огромной скорости влетает в другой, припаркованный на обочине. По данным ряда СМИ, в ДТП погиб капитан полиции.

Сообщается также, что в ДТП участвовали Skoda и Audi Q7, после удара Skoda отлетела в сторону полицейского.