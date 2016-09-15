Кучерена рассказал подробности жизни Сноудена в России

Анатолий Кучерена рассказал о своей книге про экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, а также о его жизни в России.

— Став адвокатом Эдварда, я не успевал отвечать на звонки. В том числе предлагали в соавторстве написать «хорошую историю для фильма». Но к чему делиться информацией, если можно безо всяких посредников написать книгу о Сноудене? Я дерзнул и сразу замахнулся на роман. Безусловно, мне приятно, что им заинтересовался Оливер Стоун.

— Стоун обсуждал с вами сценарий фильма?

— Да. Оливер от меня ничего не скрывал. Все коррективы, вносимые в сценарий, были со мной согласованы. Надо отдать режиссеру должное: несмотря на почтенный возраст, он несколько раз прилетал из Лос-Анджелеса в Москву. Я его приглашал на борщ. Он очень любит пельмени и русскую кухню. В какой-то момент он попросил устроить ему встречу с Эдвардом. Захотел с ним познакомиться, чтобы лучше узнать своего героя.

— Где сейчас Сноуден?

— В России.

— Он находится в зоне программы защиты свидетелей?

— Нет. Он под нее не подпадает. Сноуден — самый разыскиваемый человек в мире. Его до сих пор ищут спецслужбы. Эдвард считает, что его незаконно преследуют. Мы до сих пор не знаем, в чем его обвиняют — не получали таких документов.

— Российский паспорт у него есть?

— У него есть вид на жительство в России. Это другой документ. Гражданства США его не могли лишить, а вот паспорт они ему аннулировали.

— Он устроился на работу?

— Конечно. По профилю.

— А русский язык выучил?

— Учит. Пока я с ним общаюсь через переводчика.

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Анатолий Кучерена: «Правду знаю только я и Сноуден»