Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

США и Израиль договорились о военном сотрудничестве на $38 млрд

Соглашение предусматривает постепенный полный отказ Тель-Авива от закупок оружия у каких-либо других государств

США и Израиль подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает помощь еврейскому государству в размере $38 млрд, однако накладывает на Тель-Авив обязательства отказаться от закупок неамериканского оружия.

Ежегодно Израиль будет получать $3,3 млрд и $500 млн на системы ПРО. Всего общая помощь составит $38 млрд. В то же время, согласно подписанному меморандуму, Израиль перестанет покупать вооружения, произведенного не в США, передает ТАСС.

Кроме этого, Тель-Авиву не разрешается тратить выделяемые из США деньги на закупку топлива для военной техники.

Ранее Израиль требовал у Вашингтона $4,1 млрд каждый год.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

США и Израиль договорились о военном сотрудничестве на $38 млрд

Соглашение предусматривает постепенный полный отказ Тель-Авива от закупок оружия у каких-либо других государств

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке