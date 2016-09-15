США и Израиль договорились о военном сотрудничестве на $38 млрд

США и Израиль подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает помощь еврейскому государству в размере $38 млрд, однако накладывает на Тель-Авив обязательства отказаться от закупок неамериканского оружия.

Ежегодно Израиль будет получать $3,3 млрд и $500 млн на системы ПРО. Всего общая помощь составит $38 млрд. В то же время, согласно подписанному меморандуму, Израиль перестанет покупать вооружения, произведенного не в США, передает ТАСС.

Кроме этого, Тель-Авиву не разрешается тратить выделяемые из США деньги на закупку топлива для военной техники.

Ранее Израиль требовал у Вашингтона $4,1 млрд каждый год.