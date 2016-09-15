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СМИ: Минфин предложил разделить ОСАГО на три категории

Предполагается, что за расширение полиса надо будет заплатить дополнительно, а варианты доплат установит Банк России

Министерство финансов предложило кардинально поменять правила страхования и выплат по ОСАГО. Полисы ведомство хочет разделить на три категории: «эконом», «стандарт» и «премиум». В зависимости от страховой суммы водитель сможет получить от 400 тыс. до 2 млн рублей, если попадет в аварию, получит травмы или повредит свой автомобиль, сообщают в СМИ. Минфин считает, что за расширение полиса надо будет заплатить дополнительно, варианты доплат установит Банк России.

Ряд поправок к уже существующему закону ведомство планирует обсудить 16 сентября с Центробанком РФ.

При этом из финальной версии поправок к закону об ОСАГО убрали вариант заключения многолетних полисов.

Другое предложение — отказаться от коэффициента мощности (сейчас это 0,6 для автомобилей до 50 л.с., до 1,6 — более 150 л.с.) и ввести коэффициент нарушений правил дорожного движения (вождение в нетрезвом виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 40 км, пересечение двойной сплошной). 

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

СМИ: Минфин предложил разделить ОСАГО на три категории

Предполагается, что за расширение полиса надо будет заплатить дополнительно, а варианты доплат установит Банк России

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