Сандерс призывает власти США помиловать Сноудена

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Берни Сандерс призвал помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Об этом он написал в своей статье для The Guardian.

Сандерс считает, что рассекреченная Сноуденом информация позволила конгрессу и американскому народу увидеть масштаб злоупотреблений спецслужб своими полномочиями и нарушений конституционных прав граждан.

«Правосудие будет лучше всего соблюдено в том случае, если правительство проявит к Сноудену милосердие или избавит его от длительного тюремного заключения или постоянного изгнания», — заявил Сандерс.



Отметим, что свои подписи под петицией о помиловании Сноудена поставили британский актер Дэниел Рэдклифф, бизнесмен Джордж Сорос, основатель Википедии Джимми Уэйлс, один из основателей корпорации Apple Стив Возняк и другие западные общественные деятели.



Ранее Сноуден заявил, что рассчитывает на помилование президентом США Бараком Обамой перед тем, как тот сложит полномочия главы государства. Об этом он сообщил в интервью газете The Guardian.



Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб Соединенных Штатов и Великобритании в интернете. Власти США предъявили ему обвинения по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он обвиняется, в частности, в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности, а также в умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности страны.

Тогда он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. После того как Сноуден прибыл в аэропорт Шереметьево из Гонконга, американские власти аннулировали его паспорт, это стало юридическим препятствием для того, чтобы он мог в тот момент покинуть территорию Российской Федерации.



Россия предоставила Эдварду Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

