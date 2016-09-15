Боксер Миша Алоян отрицает, что принимал допинг на Олимпиаде в Рио

Российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебряную медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро, заявил, что никогда не принимал никаких запрещенных препаратов. Так он прокомментировал сообщения о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало принимать запрещенные вещества 25 спортсменам из восьми стран, в числе которых оказался и россиянин Алоян.

«Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал — это вообще мой принцип жизненный. Тем более Олимпийские игры на носу, это не имеет никакого смысла, надо быть дураком, чтобы это сделать», — заявил Алоян агентству ТАСС.

Напомним, хакеры из сообщества Fancy Bears накануне опубликовали вторую часть документов, найденных ими на взломанных серверах WADA. Из них следует, что Алоян на Олимпийских играх в Рио сдал положительный допинг-тест. В его организме было обнаружено вещество туаминогептан, которое считается стимулятором. В Новосибирском центре высшего спортивного мастерства, где тренируется Алоян, отметили, что это вещество входит в состав многих препаратов против насморка, но даже их во время Игр боксер не принимал. Никаких уведомлений от WADA о выявлении допинга Алоян не получал.

Ранее из опубликованных хакерами документов стало известно, что антидопинговое агентство разрешало некоторым американским спортсменам принимать запрещенные препараты, потому что они представили справки об их необходимости. В частности, в список попали знаменитые теннисистки Винус и Серена Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.

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