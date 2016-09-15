Самолет Симферополь–Красноярск совершил вынужденную посадку

Самолет Boeing-767, летевший из Крыма в Красноярск, был вынужден вернуться в Симферополь из-за неполадок в двигателе. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

«В процессе набора высоты возникли неполадки с двигателем, и командир принял решение вернуться. На борту находились 12 членов экипажа, 242 пассажира, из них 35 детей, 9 — маленькие», — сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах Крыма.

По данным онлайн-табло аэропорта, лайнер, принадлежащий российской авиакомпании «Икар», которая работает под брендом Pegas Fly, вернулся в аэропорт вылета примерно через 50 минут.

Пассажиры рейса были размещены в гостиницах, их вылет в Красноярск ожидается примерно в 15.30 четверга. С причиной отказа двигателя разбираются технические специалисты.