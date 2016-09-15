В Донбассе вступил в силу режим перемирия

В Донбассе в ночь на четверг вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие было инициативой ЛНР и ДНР, о которой они объявили во вторник.



Военные подразделения республик в одностороннем порядке прекратили боевые действия с 0.00 мск.



«В 0.00 15 сентября очередное перемирие вступило в силу. Но до этого времени был зафиксирован артиллерийский огонь со стороны силовиков по территории ДНР», — цитирует

«РИА Новости» представителя министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.



К такому же шагу призвали Киев главы министерств иностранных дел Германии и Франции на встрече с президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, украинское правительство дало гарантии соблюдения перемирия.

В четверг подконтрольные Киеву территории Донбасса собираются посетить главы МИД Германии и Франции. Пока режим тишины соблюдается, и велика вероятность, что украинские силовики воздержатся от провокаций в ближайшие часы, сообщает сайт НТВ.Ru.



Перед вступлением в силу перемирия армия Украины, по данным ДНР, открывала огонь почти 600 раз. Представители ОБСЕ зафиксировали последствия обстрелов.

Если перемирие не будет нарушено, в Минске на следующей неделе соберется контактная группа по урегулированию конфликта, чтобы договориться об отводе войск от линии разграничения.

