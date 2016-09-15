ЦБ отключил Росинтербанк от системы электронных платежей

Росинтербанк, который с сегодняшнего дня приостановил обслуживание клиентов, накануне был отключен от системы Центробанка «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП).

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

Ранее банк призвал клиентов — физических лиц при снятии вкладов заказывать деньги заранее.

С 15 сентября Росинтербанк перестал обслуживать клиентов. Сообщение об этом кредитная организация разместила на своем официальном сайте. В нем говорится, что это сделано «в целях стабилизации финансовых показателей». Впоследствии сайт банка прекратил работу.

Росинтербанк занимает 67-е место в банковской системе России. Активы банка составляют 102,3 млрд рублей. Сеть включает более 40 офисов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ярославле, Краснодаре, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.