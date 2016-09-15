МИД ответил на заявления о причастности РФ к катастрофе под Смоленском

Заявления Польши о причастности России к авиакатастрофе под Смоленском могут испортить отношения Москвы и Варшавы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Такие заявления — за гранью абсурда и ведут к подрыву отношений между Москвой и Варшавой. Россия призывает Польшу предъявить Москве и мировому сообществу дополнительные материалы по авиакатастрофе, если таковые имеются», — сказала она.

Напомним, Ту-154М потерпел крушение вблизи аэродрома Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и большая часть высшего руководства страны.

В июле 2016 года польская генеральная прокуратура заявила о необходимости повторного исследования останков жертв катастрофы. В ведомстве заявили, что якобы «подавляющее большинство медицинских отчетов, составленных сразу же после катастрофы российскими медиками, содержали существенные ошибки».



