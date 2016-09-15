У мэра Харькова Геннадия Кернеса проходят обыски

Сотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) и представители СБУ в четверг утром пришли с обысками к мэру Харькова Геннадию Кернесу и к матери депутата Верховной рады, бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина. Об этом сообщили в четверг пресс-службе генпрокурора Украины.

«В Харькове с 7.00 (совпадает с мск) продолжаются обыски в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери депутата Михаила Добкина. Всего запланированы десятки обысков. В город выехали 100 сотрудников Генеральной прокуратуры и сотрудники Службы безопасности Украины», — написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил сообщения об обысках.



Луценко сообщил, что обыски ведутся в связи с уголовным делом о хищении 654 га земель Харькова на сумму 4 млрд гривен, сообщает РЕН ТВ.

Обыски проводят в отеле «Националь», где проживает Геннадий Кернес, и в доме, который принадлежит матери Михаила Добкина, передает «РИА Новости».

