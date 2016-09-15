В подмосковной типографии изъяли более 30 тыс. контрафактных учебников

В Москве пресечена деятельность организованной группировки, которая занималась изготовлением контрафактных учебных пособий для школ Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав».



Ущерб правообладателей от незаконного изготовления учебников превысил 15 млн рублей. Отмечается, что права на выпуск печатной продукции принадлежат крупнейшим российским издательствам.

Как передает «360», установлено, что учебники печатались на расположенной в Подмосковье типографии. Во время обысков в складах нелегального предприятия столичные правоохранители изъяли более 30 тыс. учебных пособий.



Сообщается, что сбыт поддельных учебников в российские регионы России был налажен через проверенных клиентов.

