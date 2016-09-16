Анапа остается самым «детским» курортом страны

По итогам летнего сезона 2016 года из всех отечественных курортов для семейного отдыха россияне предпочли Анапу. Минувшим летом на детей до 15 лет в этом направлении были оформлены почти четверть авиабилетов и более трети железнодорожных. Аналитики отмечают, что в целом спрос на семейный отдых в России в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым летом, а за рубежом — упал на 15%.

По данным одного из крупнейших российских туристических сервисов «Туту.ру», маршрут Москва–Анапа этим летом стал самым популярным среди самостоятельных путешественников с детьми до 15 лет. Это подтверждается анализом всех купленных на портале авиационных и железнодорожных билетов с отправлением с июня по август этого года.

Как уточнили «Известиям» в «Туту.ру», на детей до 15 лет было оформлено 23,4% от всех авиабилетов по этому маршруту. Детских железнодорожных билетов в Анапу было оформлено более трети.

По просьбе «Известий» в «Туту.ру» посмотрели также статистику по предыдущим двум летним сезонам. Выяснилось, что в 2014 и 2015 годах летний отдых с детьми россияне также предпочитали проводить именно в Анапе.

— В России самым «детским» курортом традиционно считается Анапа благодаря пологим песчаным пляжам на Пионерском проспекте. Причем среди семей с детьми Анапа популярна еще с советского времени. До сих пор сохранилось очень много детских лагерей именно в районе Пионерского проспекта из-за наиболее безопасной береговой линии, — говорит руководитель отдела продаж туров «Туту.ру» Мария Чупина.

Она также сообщила, что туристам с детьми, которые хотят отдохнуть на море в России, «Туту.ру» рекомендуют именно Анапу, в частности расположенный в центре Пионерского проспекта район Джемете, где есть много гостиниц и пансионатов на разный бюджет.

— В Сочи тоже есть пансионаты и гостиницы, подходящие для отдыха с детьми. Но галечные пляжи и железнодорожная полоса перед пляжем многих смущает, — отметила Мария Чупина.

Клиенты популярного онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip также по итогам лета 2016 года для отдыха с детьми на внутренних направлениях выбор делали в пользу Анапы. Причем, как рассказал «Известиям» директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес, по сравнению с летом прошлого года популярность этого курорта возросла на 5%, тогда как Сочи и Крым прибавили по 2%, а Краснодар — 3%.

При выборе курорта туристы с детьми отдают предпочтение направлениям с коротким перелетом и удобным трансфером, отмечают эксперты.

— Если речь идет о пляжных курортах, семьи с детьми делают выбор в пользу песчаных пляжей, отелей на первой линии и с типом питания «всё включено», — говорит Аркадий Гинес.

По его словам, отелей, работающих по системе «всё включено», на российских курортах пока мало. Но их число возрастает вместе с ростом популярности внутреннего туризма. При этом большое внимание семейному отдыху уделяют в Анапе и Сочи.

— В Анапе появляется все больше гостиниц, работающих по системе «всё включено». А в окрестностях города можно насчитать десяток отелей с тематическими парками развлечений, аквапарками, анимационными программами. Во многих из них есть детское меню, — рассказал Аркадий Гинес.

Дополнительным преимуществом является и стоимость проживания в отелях Анапы, которая в среднем на 5% меньше, чем в Крыму и Сочи, добавил он.

Руководитель отдела внутреннего туризма туроператора BSI group Екатерина Медовикова также говорит, что именно Сочи и Крым для семейного отдыха в этом сезоне чаще всего выбирали клиенты компании.



— Для размещения туристы с детьми выбирали хорошие отели с трехразовым питанием, также мы отмечаем этим летом большой спрос на экскурсионные туры в Сочи. Средний чек за тур в Сочи этим летом составил 40–50 тыс. на двоих на 7–10 дней, — сообщила она.

По словам Аркадия Гинеса, ежегодно все больше пользователей сервиса OneTwoTrip бронируют путешествия с детьми. Это объясняется тем, что организация путешествий становится проще. Кроме того, все больше отелей и авиакомпаний обращают внимание на создание условий для маленьких путешественников.

— В самолетах российских авиакомпаний теперь можно встретить бесплатное детское питание и наборы с раскрасками и игрушками на борту. А отели, в том числе в России, вводят детский шведский стол и оборудуют территорию детскими бассейнами и площадками, — напоминает туристам Аркадий Гинес.

По данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, спрос на семейный отдых в России в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым летом, а за рубежом — упал на 15%. В числе наиболее популярных курортов, помимо Анапы, также оказались Сочи, Ялта, Геленджик.

Популярными зарубежными направлениями для отдыха с детьми в OneTwoTrip стали Анталия, Тиват, Варна и Салоники. По данным агентства «ТурСтат», среди зарубежных стран в тройку лидеров семейного отдыха вошли Греция, Кипр и Грузия. А в BSI group отметили традиционную популярность семейных туров в парижский Диснейленд.