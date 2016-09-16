Отправить жалобу на работодателя можно будет с мобильного телефона

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) к концу года представит мобильное приложение, с помощью которого любой гражданин сможет в режиме онлайн пожаловаться на нарушения трудового законодательства. Приложение можно будет скачать бесплатно, и у любого пользователя мобильного телефона появится возможность оперативно сообщить в Роструд о проблеме. Функционал мобильного приложения позволит сделать фото и прикрепить фотоматериалы к обращению, сформировать заявление и отправить его на рассмотрение.



В ведомстве рассчитывают, что сигнализировать о случаях нарушений, например, когда рабочие на стройке находятся без касок или выполнение сложных работ по облицовке зданий осуществляется без соответствующего снаряжения, сможет не только работник предприятия, но и просто неравнодушный человек.



Ведомство обещает принимать самые жесткие меры к работодателям-нарушителям, если сообщения о фактах нарушений, поступившие через приложение, подтвердятся.



Заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков пояснил «Известиям», что разрабатываемые современные инструменты воздействия на работодателей призваны предупреждать несчастные случаи на производстве и нацелены на сокращение нарушений требований охраны труда. Ведомство занимается этим в рамках утвержденной правительством «Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2015–2020 годы».



Мобильное приложение будет интегрировано с уже работающим на портале «Онлайнинспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». То есть обращение гражданина и фото будут направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии соответствующих оснований будут инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных в них лиц к ответственности.

Федеральная служба решила начать с малого, поэтому изначально приложение будет иметь небогатый функционал, который постепенно пополнится новыми возможностями. По информации «Известий», в ходе разработки в Роструде проанализировали наиболее травмоопасные нарушения и выбрали те, которые может заметить даже человек, не работающий в конкретной организации, например в строительстве: нарушение правил строительства, отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, отсутствие страховочного пояса при работе на высоте, отсутствие защитных ограждений, спецодежды и многое другое.

Эксперты говорят, что теме травматизма на производстве и соблюдения условий труда на уровне правительства уделяется большое внимание. Недавно эта тема стала предметом обсуждения на совещании с участием премьера Дмитрия Медведева. Первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» Виктор Святецкий, который присутствовал на этом совещании, рассказал «Известиям», что многие требования в системе охраны труда, которые сегодня установлены законодательством, исполняются формально.



— Это и подготовка инструкций по охране труда, и инструктажи, и обучение. То есть всё это носит формальный характер, что не дает эффекта, а на самом деле введенные государством требования должны предотвращать травматизм, — сказал Святецкий и добавил: — Сегодняшняя система охраны труда скорее направлена на устранение последствий происшествий, чем на их профилактику. То есть бьем по хвостам фактически, а не занимаемся профилактикой травматизма.

Первый зампред Российского независимого профсоюза угольщиков Рубен Бадалов говорит, что есть множество проблем — начиная с мигрантов и закачивая невыплатой заработной платы. По его мнению, подобная система позволит ускорить рассмотрение жалоб.

— На мой взгляд, это ускорит процесс рассмотрения жалоб. Конечно, могут быть ложные заявления, точно так же, как и сейчас, можно написать бумагу анонимно или подписаться чужим именем и передать в Роструд, который потом придет с обязательной проверкой на предприятие. Подобная система «одного окна» позволит создать механизм фиксирования обращений и обеспечить их прозрачный учет, — считает Рубен Бадалов.

Сейчас в российской экономике трудится свыше 72 млн граждан, при этом доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, выросла в 2008–2015 годах с 26,2 до 39,1%. Однако с 2006 по 2015 год в России отмечается снижение уровня производственного травматизма — с 88 тыс. случаев в 2006 году до 43 тыс. в 2015-м.

Согласно данным правительства, число погибших на производстве в 2015 году составило 2089 работников, что практически в 2,2 раза ниже показателя 2006 года (4520 человек) и на 11% ниже показателя смертельного травматизма 2014 года (2347 человек). В первом полугодии 2016 года погибли 692 работника, что ниже количества погибших за аналогичный период 2015 года на 10% (765 человек).