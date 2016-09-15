«В НБА на разминке совершали 9–10 рывков, в «Химках» бегаем 7 км»

В августе подмосковные «Химки» подписали однолетний контракт с американским форвардом Перри Джонсом. 24-летний уроженец Луизианы — редкий представитель Единой лиги ВТБ, имеющий солидный опыт выступления в НБА. На счету Джонса 143 встречи за «Оклахому Тандер» со средней результативностью 3,4 очка.



— Вариант с переездом в Подмосковье меня устроил больше всего: хорошая команда и очень требовательный тренер, — говорит Джонс в интервью championat.com. — Это именно то сочетание, которое я искал. Признаюсь, стартовые тренировки давались непросто. Мы бегали по семь километров каждое утро! В качестве разминки, представьте себе! Иногда мне казалось, что я прохожу какую-то специализированную армейскую подготовку. Между Европой и НБА вообще много различий, мне потребуется какое-то время, чтобы к ним привыкнуть. В НБА тоже есть разминка — это 9–10 ускорений на всю длину зала, но не марш-бросок по пересеченной местности.



В «Оклахоме» Джонс играл со звездами НБА Кевином Дюрантом и Расселлом Уэстбруком. Последнего новичок «Химок» считает лучшим действующим игроком лиги.



— Пожалуй, лучший действующий игрок НБА — это Уэстбрук, — продолжил Джонс. — Да, часть поклонников баскетбола покрутит пальцем у виска, но ведь вы не видели, как этот парень работает на тренировках. Он просто зверь! Но в свете последнего сезона, безусловно, не могу обойти вниманием Леброна Джеймса. То, что он сделал в «Кливленде», просто невероятно.

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