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Порошенко: Киев примет финал Лиги чемпионов 2018 года

Президент Украины выразил уверенность, что страна проведет матч на высшем уровне

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение финального матча футбольной Лиги чемпионов сезона 2017/18 в Киеве. Об этом украинский президент написал в своем Facebook.

«Только что УЕФА принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов-2018 в Киеве. Это отличная новость для всех нас, а особенно — для украинских болельщиков», — написал Порошенко.

Президент Украины выразил уверенность, что страна организует матч на высшем уровне.

Позже эту информацию подтвердил официальный сайт УЕФА. 

Уточняется, что финальный поединок примет стадион «Олимпийский». Украина впервые примет финал самого престижного еврокубка.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Порошенко: Киев примет финал Лиги чемпионов 2018 года

Президент Украины выразил уверенность, что страна проведет матч на высшем уровне

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Сергей Лисин

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