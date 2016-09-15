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Кремль не намерен заниматься возвращением миллионов Захарченко

По словам пресс-секретаря главы государства, администрация президента не работает с подобными вопросами

В Кремле не будут заниматься вопросом возвращения в бюджет €300 млн, якобы размещенных на иностранных счетах полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в четверг.

«Это проверяют следственные органы, которые занимаются делом, это же не Кремль делает. Это не вопрос Кремля однозначно. Существуют определенные правила на этот счет. Если эти деньги конфисковываются и их наличие подтверждается, там существуют определенные процедуры. Но опять же это не вопрос, который регулируется Кремлем», — сказал он.

Напомним, врио руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко 9 сентября был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обыска в квартире Захарченко было обнаружено $120 млн и €2 млн наличными. У самого Захарченко было изъято 7 млн рублей. Подозреваемый сказал, что взял деньги на хранение. Однако, по версии следствия, они были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка, в котором пропало около 26 млрд рублей. Позже в СМИ появилась информация о €300 млн, которые якобы размещены на счетах швейцарских банков и зарегистрированы на членов семьи полицейского.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Кремль не намерен заниматься возвращением миллионов Захарченко

По словам пресс-секретаря главы государства, администрация президента не работает с подобными вопросами

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