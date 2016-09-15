Путин прибыл в Крым, где проведет заседание президиума Госсовета

Владимир Путин прибыл в Керчь, где проведет заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга России.

На заседании президиума Госсовета, которое состоится сегодня, обсудят меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры регионов Южного федерального округа (ЮФО). В предстоящем заседании примут участие глава правительства Медведев, члены президиума Госсовета и другие чиновники.

Накануне Владимир Путин провел встречу с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, напоминает пресс-служба Кремля. Соколов доложил российскому лидеру о росте перевозок через Керченскую паромную переправу.

В четверг глава государства ознакомится с ходом строительства Керченского моста.

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