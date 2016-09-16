Что русскому хорошо, то и немцу неплохо

В прокат выходит «Жених» (12+) — режиссерский кинодебют резидента Comedy Club Александра Незлобина, придуманный и спродюсированный в соавторстве с другим шоуменом, Сергеем Светлаковым, который к тому же снялся в роли отставного супруга.

Этот фильм ждали в кинотеатрах к Дню победы, когда он еще не был «Женихом», а назывался «Майские», что гораздо точнее: по большому счету история не о том, как симпатичный немец приезжает знакомиться с родственниками своей русской невесты, а о том, что происходит в сердцах и головах соотечественников, когда близятся праздники: майские, жаркие, весенние, твои.

Но режиссер-дебютант оказался перфекционистом: в мае фильм еще доснимали и домонтировали, премьеру сдвинули на сентябрь, придумали новое название, но суть от этого, по счастью, не изменилась.

Итак, миловидная, интеллигентного вида блондинка (Светлана Смирнова-Марцинкевич) привозит найденного в Берлине бойфренда (Филипп Рейнхардт) на родину, в дом, который вот-вот исчезнет: через этот участок должна пройти федеральная трасса.

У немецкого гражданина — самые серьезные намерения и обручальное кольцо с бриллиантом в кармане. А безвестное российское сельцо на юге (снимали в станице Раевская под Геленджиком) — лишь короткая остановка молодой пары по пути на Канары и дальше, к привольной и беспроблемной жизни в шенгенской зоне.

Но проблем не будет там, «за бугром», а здесь они возникают — ведь помимо брата (Дмитрий Никулин) и его семьи в селе проживает еще и бывший муж героини. При каких обстоятельствах он превратился из действующего в «экс», мы не знаем, но вскоре начинаем догадываться: неизбывное хмельное легкомыслие — плохой спутник семейной жизни. Но не помеха любви. Которая при виде соперника у героя Светлакова вспыхивает с новой силой.

Борьба за прекрасную блондинку — весьма занимательный, но чисто внешний сюжет «Жениха». Главное — те самые майские, песня победы, пропетая в душе каждого, и тут уже не Comedy Club, здесь проступает «Наша Russia» во всём своем величии и беспощадности.

После того как три года назад Жора Крыжовников снял «Горько!», первую за много лет по-настоящему смешную российскую комедию, в нашем кино возникла новая степень свободы: понимание того, что можно пройти по грани искусства и китча, искрометного юмора и пошлости. Пройти и не оступиться. А еще — «Горько!» избавил словосочетание «доброе кино» от приторного до тошнотворности привкуса.

Доброе — это не там, где высокие намерения и бездарное воплощение. Это кино, в котором есть гуманистический посыл, оно может прикидываться и злым, и язвительным, но любовь автора к своим героям и вдруг настигший зрителей катарсис возьмут свое. «Жених» Незлобина и Светлакова (кстати, выступавшего продюсером на обоих «Горько!») — попытка не подражания, а движения в том же направлении. Пусть не столь безукоризненная, как у Крыжовникова, но глубоко осмысленная, с искренним желанием понять, что за причудливое варево вскипает в головах соотечественников в тот момент, когда они наполняются гордостью за победы отцов и дедов.

Бесконечный кредит, занимаемый живыми у павших, уже оброс такими процентами, что пора возвращать долг, пока он не стал непосильным. Но возвращать нечем, проще устраивать карнавал.

Беда в том, что в этом карнавале смысл праздника постепенно растворяется и проступает вновь лишь в экстремальных ситуациях. У каждого — в своих, личных. Например, в осознании того, что дом, который после войны построил твой дед, завтра исчезнет — потому что надо строить дорогу, а местный олигархат именно этот участок решил принести в жертву.

В фильме «Жених» внук того самого деда в конечном итоге даст отпор олигарху. «Ты что, «Левиафана» насмотрелся?» — изумленно спросит олигарх, который, впрочем, окажется нормальным мужиком, просто испорченным квартирным вопросом и большими деньгами.



Немец, при виде танка поднимающий руки вверх с криком «Крым ваш», но отважно сражающийся за справедливость рядом с новыми русскими друзьями, уедет в свою Германию, а любовь победит всё. Безоблачный хеппи-энд в любовной коллизии — пожалуй, единственное, что не вызывает безоговорочного доверия зрителей, но законы романтической комедии не перепишешь...

