ЕС продлил санкции против граждан России и Украины

Срок действия ограничительных мер — 15 марта 2017 года
Евросоюз до 15 марта 2017 года продлил санкции против 146 граждан России и Украины, а также против 37 компаний, зарегистрированных на территории этих стран. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.
Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза. В заявлении также говорится о том, что санкции были введены в марте 2014 года в ответ на «действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины».
В список граждан входят представители руководства России, политики, бизнесмены и сотрудники силовых ведомств. Кроме того, под санкциями находятся практически все члены руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Среди компаний — все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения.
Напомним, до конца января 2017 года также действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017 года — торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения Крыма в состав России.
Вопрос о возможной отмене или ослаблении ограничительных мер будет рассмотрен на саммите Евросоюза, который пройдет в октябре этого года.
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