Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

ЕС продлил санкции против граждан России и Украины

Срок действия ограничительных мер — 15 марта 2017 года

Евросоюз до 15 марта 2017 года продлил санкции против 146 граждан России и Украины, а также против 37 компаний, зарегистрированных на территории этих стран. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза. В заявлении также говорится о том, что санкции были введены в марте 2014 года в ответ на «действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины».

В список граждан входят представители руководства России, политики, бизнесмены и сотрудники силовых ведомств. Кроме того, под санкциями находятся практически все члены руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Среди компаний — все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения.

Напомним, до конца января 2017 года также действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017 года — торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения Крыма в состав России.

Вопрос о возможной отмене или ослаблении ограничительных мер будет рассмотрен на саммите Евросоюза, который пройдет в октябре этого года.

Написать комментарий
Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

ЕС продлил санкции против граждан России и Украины

Срок действия ограничительных мер — 15 марта 2017 года

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке