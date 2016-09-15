ЕС продлил санкции против граждан России и Украины

Евросоюз до 15 марта 2017 года продлил санкции против 146 граждан России и Украины, а также против 37 компаний, зарегистрированных на территории этих стран. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза. В заявлении также говорится о том, что санкции были введены в марте 2014 года в ответ на «действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины».

В список граждан входят представители руководства России, политики, бизнесмены и сотрудники силовых ведомств. Кроме того, под санкциями находятся практически все члены руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Среди компаний — все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения.



Напомним, до конца января 2017 года также действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017 года — торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения Крыма в состав России.



Вопрос о возможной отмене или ослаблении ограничительных мер будет рассмотрен на саммите Евросоюза, который пройдет в октябре этого года.