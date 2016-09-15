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Киев ожидает $1 млрд от МВФ 16 сентября

Принятое в среду решение о выделении кредита Украине было принято вопреки протестам России в связи с неуплатой этой страной долга перед Москвой

Киев ожидает получения очередного транша кредита от МВФ в размере $1 млрд в пятницу, 16 сентября. 

Отметим, что принятое в среду решение о выделении $1 млрд Украине было принято вопреки протестам России в связи с неуплатой страной долга перед Москвой.

В 2016 году Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) $2,3 млрд, включая уже выделенный Украине транш в $1 млрд. Всего Киев в рамках программы за четыре года должен получить $17,5 млрд. В марте 2015 года страна получила первые $5 млрд, в августе — $1,7 млрд.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Киев ожидает $1 млрд от МВФ 16 сентября

Принятое в среду решение о выделении кредита Украине было принято вопреки протестам России в связи с неуплатой этой страной долга перед Москвой

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