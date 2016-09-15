Киев ожидает $1 млрд от МВФ 16 сентября

Принятое в среду решение о выделении кредита Украине было принято вопреки протестам России в связи с неуплатой этой страной долга перед Москвой
Киев ожидает получения очередного транша кредита от МВФ в размере $1 млрд в пятницу, 16 сентября.
Отметим, что принятое в среду решение о выделении $1 млрд Украине было принято вопреки протестам России в связи с неуплатой страной долга перед Москвой.
В 2016 году Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) $2,3 млрд, включая уже выделенный Украине транш в $1 млрд. Всего Киев в рамках программы за четыре года должен получить $17,5 млрд. В марте 2015 года страна получила первые $5 млрд, в августе — $1,7 млрд.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.