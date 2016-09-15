Киев ожидает $1 млрд от МВФ 16 сентября

Киев ожидает получения очередного транша кредита от МВФ в размере $1 млрд в пятницу, 16 сентября.



Отметим, что принятое в среду решение о выделении $1 млрд Украине было принято вопреки протестам России в связи с неуплатой страной долга перед Москвой.



В 2016 году Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) $2,3 млрд, включая уже выделенный Украине транш в $1 млрд. Всего Киев в рамках программы за четыре года должен получить $17,5 млрд. В марте 2015 года страна получила первые $5 млрд, в августе — $1,7 млрд.