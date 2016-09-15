Танки не боятся грязи ровно 100 лет

15 сентября 1916 года в ходе Первой мировой войны впервые в истории военных действий были применены танки.



Это произошло у французской деревни Флер, где англичане с целью прорыва немецкой обороны и выхода в тыл германской группы армий в районе Нуайонского выступа применили 18 из имевшихся у них 49 машин. Однако прорвать германский позиционный фронт союзникам так и не удалось. Как изменилась танковая бронетехника за 100 лет? Ведь за весь XX век ничего эффективнее для наземного боя придумано не было.



За 100 лет танки проделали путь от оружия преимущественно психического подавления до одной из самых грозных систем вооружения.



Свое название танки получили именно в 1916 году, когда для сохранения секретности первые образцы боевых машин перевозились замаскированными под цистерны (англ. Tank — цистерна).



Фото: wikipedia.org

Первые танки имели бочкообразную форму, они были защищены только от стрелкового оружия и при этом очень тяжелыми — их максимальная скорость не превышала 6 км/ч. Экипаж первых танков страдал от чрезвычайно тяжелых условий работы, командиру из-за шума двигателя приходилось отдавать команды жестами, воздух внутри корпуса был загазован и достигал температуры 50 градусов.



После окончания Первой мировой войны в танкостроении наступило время экспериментов и поиска эффективных конструкций. Слишком легкие танки были отсеяны как недостаточно защищенные, а тяжелые многобашенные монстры оказались бесперспективны из-за недостаточной маневренности и слишком больших размеров, из-за чего такие танки легко обнаруживались и уничтожались.



Апогеем применения танков можно назвать Вторую мировую войну. В годы войны окончательно оформился и характерный внешний вид этих боевых машин: гусеничная платформа с единственной поворотной башней, вооруженная мощным орудием и пулеметом. Вторая мировая знаменательна крупнейшими танковыми сражениями: Сталинград, Прохоровка, Эль-Аламейн, бои в Белоруссии и на Украине.



После окончания войны на вооружении стран оставались десятки тысяч танков, при этом во всех развитых странах велась работа над новыми, еще более совершенными бронированными монстрами, готовыми к новым сражениям. Страны НАТО и Советский Союз строили танковые армады, которые при поддержке боевых самолетов, ударных вертолетов и артиллерии должны были сражаться друг с другом на полях Европы. Эксперты рассчитывали, что в тех условиях средняя продолжительность жизни танка на поле боя составляла всего шесть минут.



В настоящее время танкостроение — это сплав передовых технологий, материалов и программного обеспечения. Элитой вооруженных сил наряду с летчиками, подводниками и спецназовцами стали и танковые экипажи. К примеру, подготовку экипажа боевой машины нового поколения «Армата» невозможно произвести за год срочной службы — танкистов будут готовить несколько лет в комплексных центрах.



Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Последние несколько лет военные эксперты не раз говорили об устаревании танка как вида современной техники, однако опыт современных локальных конфликтов показывает, что танк остается универсальным, эффективным оружием, способным решать широкий круг задач — от уничтожения своих собратьев до боев в городе и организации блокпостов.

